Parlamentul a adoptat Legea pensiilor cu un impact bugetar urias. Olguta Vasilescu sustine ca sunt bani, Ponta o avertizeaza cu Codul Penal

- Deputatii au votat azi cu 197 de voturi proiectul legii pensiilor, inițiat de fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Proiectul are un impact bugetar uriaș, estimat la peste 8 miliarde de lei in acest an și 25 miliarde de lei anul viitor. FMI și Comisia Europeana au avertizat ca majorarile…

- Legea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, va fi votata, miercuri, in Camera Deputatilor, for decizional. Secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti dupa sedinta comsiilor reunite juridica…

- Legea pensiilor se afla pe ordinea de zi a plenului, dupa ce, marti, Comisiile pentru munca si juridica ale Camerei Deputatilor au adoptat raportul acestui proiect.Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, care a initiat proiectul, a precizat luni ca raportul va intra…

- Legea pensiilor a fost reexaminata dupa decizia de neconstituționalitate a CCR. Raportul este unul de adoptare. Legea a fost pusa in acord cu decizia CCR și urmeaza sa fie votata miercuri in plen. Secretarul Biroului permanent al Camerei Deputaților Lia Olguța Vasilescu a precizat, dupa ședința…

- ”Au fost probleme in sensul ca ne-a lipsit un vot. In schimb, toți ceilalți care fac parte din aceasta alianța a austeritații, adica cei din opoziție, au votat impotriva acestei legi. Asta ca sa ințeleaga toți pensionarii faptul ca cei din opoziție nu iși doresc absolut deloc aceasta lege care, din…

- Legea pensiilor este o lege buna, care aduce bani in plus in buzunarele pensionarilor, si va fi votata in Camera Deputatilor, iar daca ulterior nu va fi promulgata de presedintele Iohannis, Guvernul va folosi alte instrumente constitutionale pentru a o aplica, a declarat, joi seara, ministrul Muncii,…

- "Tot ceea ce trebuie sa se intample de la 1 septembrie se va intampla. Legea pensiilor va fi trimisa la Camera Deputaților, nu avem vreun risc de constituționalitate deoarece clarificarile solicitate au fost aprobate prin raportul comisiei din Senat. Au fost respinse, dar a fost dezbatere,…