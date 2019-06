Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi deputati si senatori PNL au depus un proiect legislativ de modificare a Codului Muncii, astfel incat angajatii care presteaza munca in zilele de repaus saptamanal sa primeasca doar o compensatie financiara iar repausul sa scada la 24 de ore.”Regimul juridic al muncii prestate in…

- In cursul lunii mai 2019, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 172 controale, din care 98 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 74 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 196 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Parlamentarii vor sa le dea romanilor inca o zi libera. Un proiect de lege initiat de mai multi alesi prevede ca si Inaltarea domnului, care se sarbatoreste la 40 de zile dupa Paste, sa devina zi nelucratoare. Proiectul de modificare a Codului Muncii a fost depus la Senat la finalul lunii mai al anului…

- Ministerul Muncii anunta ca ziua de marti, 30 aprilie, va fi libera pentru angajatii din sectorul public, in urma deciziei de vineri adoptata in sedinta de Guvern. „Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar, potrivit unei hotarari aprobate…

