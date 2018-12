Paris, proteste violente. Trump, atac la conducerea franceză 'Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste tot in Franta', a scris Trump pe Twitter, in a patra zi de actiune a 'vestelor galbene'. 'Oamenii nu vot sa plateasca multi bani, in mare parte catre tari din lumea a treia (care sunt conduse indoielnic), ca sa protejeze poate mediul', a continuat el. 'S-a cantat 'Il vrem pe Trump. Iubesc Franta', si-a incheiat presedintele american postarea. Noul atac al lui Trump survine in timp ce reprezentanti din aproape 200 de state s-au reunit la Katowice, in Polonia, pentru cea de-a 24-a conferinta mondiala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

