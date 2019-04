Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea este organizata de Asociația Sport Montan Sacele intre 8 și 14 aprilie, iar la ea sunt așteptați sa participe voluntari din Sacele, dar și din Brașov. Luna aprilie a fost declarata de administrație o luna a curațeniei de primavara la Sacele. Ne place sa mergem pe munte, sa alergam pe dealuri,…

- Raspunsul unei doamne in varsta in momentul in care o tanara casierița i-a reproșat ca pe vremuri aceștia nu aveau grija de mediu pentru a il pastra curat pentru generațiile viitoare a devenit viral pe internet drept o

- Raspunsul unei doamne in varsta in momentul in care o tanara casierița i-a reproșat ca pe vremuri aceștia nu aveau grija de mediu pentru a il pastra curat pentru generațiile viitoare a devenit viral pe internet drept o

- Experții cred ca o anumita gena, care este prezenta la un numar foarte mic de femei, impiedica activitatea hormonilor din anticoncepționale. Acesta ar putea fi raspunsul la intrebarea „de ce unele femei raman gravide, deși iau contraceptive?”. Pentru prima oara cercetatorii de la Școala de Medicina…

- Tanarul care anul trecut a intrat cu masina in mai multe grupuri de oameni la Braila, zece persoane fiind ranite, a avut discernamant, au stabilit expertii. El este in continuare n arest preventiv si se asteapta trimiterea in judecata, potrivit news.ro.Potrivit obiectivbr.ro, procurorul criminalist…

- Meghan Markle a purtat haine de peste un milion de euro in 2018 și, spune ea, le platește din buzunarul propriu. Sau al soțului ei, prințul Harry! Ducesa de Sussex ține foarte mult la imaginea ei și iși dorește sa arate impecabil la fiecare eveniment. Insa un aspect foarte important lasa de dorit la…

- „Omul trebuie sa se uite la lemn ca la aur, sa-l doara inima cand taie un pom, caci fiecare pom e un om”. (Ioan Grigorescu – Asculta si uita-te bine) Vremea mohorata, frigul si ceata nu au impiedicat cu nimic admnistratia de la Racari sa-si puna in aplicare proiectul „OXIGEN PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE!…

- Actorul Hugh Grant a facut apel la hoții care au intrat in mașina și i-au furat o punga care conținea un scenariu la care lucre și cardurile de sanatate ale copiilor sai. Intr-o postare de pe Twitter, Grant i-a rugat sa-i returneze cel puțin scenariul care conținea potrivit actorului saptamani intregi…