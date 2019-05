Papa Francisc în România. Programul complet al evenimentelor Trei Sfinte Liturghii, opt discursuri in fața autoritaților politice și religioase, beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri și o intalnire cu comunitatea roma in doar trei zile foarte intense, la douazeci de ani dupa vizita Sfantului Ioan Paul al II-lea, scrie vaticannews.va. Vorbim de programul detaliat al calatoriei apostolice pe care papa Francisc o efectueaza in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie 2019 la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, sub genericul "Sa mergem impreuna!". Vineri, 31 mai 2019: Roma - București Vineri, 31 mai 2019: Roma - București

