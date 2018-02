Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi, sefa DNA, pare sa aiba conexiuni ample. Dupa ce avocata liderului PSD i-a cerut scuze șefei DNA pentru acuzațiile nefondate din ultima perioada, jurnalista Sorina Matei a facut dezvaluiri incendiare.

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile pentru cazul Dosarului Microsoft. Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, susține ca in acest caz cineva trebuie sa plateasca, pentru ca niște oameni și familiile lor au fost supuse oprobiului public, dar in DNA investigația…

- PSD a suferit o mare infrangere la CCR in privinta legilor justitiei. Judecatorii constitutionali vor trimite doua legi inapoi in Parlament pentru ca nu sunt constitutionale. Seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ce se va intampla cu acestea.Citește și: TERIBIL ONU anunța ca Fasia Gaza se afla…

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Viorica Dancila a fost nominalizata, marți, de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a votata de forul de conducere în unanimitate, cu o abtinere, cea a lui Robert Negoița. Surse din interior au declarat ca, inițial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de Liviu Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona. Astfel, Liviu Dragnea va tranti al doilea Guvern al PSD in decurs de numai un an. In joc intra acum presedintele Klaus Iohannis, care va desemna un nou premier,…

- In timp ce Liviu Dragnea alearga prin filiale, intr-o operațiune tipica de campanie electorala, in Palatul Victoria, Mihai Tudose se pregatește. De un razboi pe care il crede final. Fiecare dintre cei doi protagoniști acționeaza conform unui model propriu. Finalmente insa, scopul urmarit este acela…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a produs un accident de mașina, fara victime, in Capitala, dar polițiștii au constat ulterior ca acesta consumase bauturi alcoolice. La scurt, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut de urgența CSM revocarea din funcție a procurorului, iar motivul se pare ca…

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspectia Judiciara a exercitat o actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a negat ca si-ar dori functia de presedinte al social-democratilor. "Astazi avem o relatie institutionala si asa va fi", a spus Tudose la Antena 3. El a tinut sa…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu decizia pe care ministrul Justiției a luat-o referitor la soarta șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu are niciun raspuns, intrucat Tudorel Toader și-a luat concediu dinainte de sarbatori.

- Relatia lui Liviu Dragnea cu Mihai Tudose s-a stricat la scurt timp dupa instalarea ultimului in functia de premier. Daca la inceput Mihai Tudose vorbea in termeni de subordonare fata de liderul PSD, mai tarziu a aratat ca doreste mai multa independenta. Si-a impus punctul de vedere pe legile justitiei,…

- Iata horoscopul politicienilor, prezentat la Romania TV: Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie 1959 este in zodia gemenilor. In 2018 are o cumpana saturniana, iar spre sfarsitul anului ar putea pierde increderea alegatorilor. Mihai Tudose este in zodia pesti. Aceasta zodie este una tenebroasa,…

- ”Eu le doresc la toti acelasi lucru: Anul 2018, fiind anul Centenarului, sa fie anul care uneste romanii, nu care dezbina, sa fie anul in care toti la un loc sa oferim un cadou Romaniei, o multime de realizari, o viata mai buna pentru romani, cu noi toti tragand in aceeasi directie si cu viteza maxima…

- O prezenta neasteptata la protestul pe care magistratii l-au tinut la Curtea de Apel a reprezentat-o si judecatoarea Dana Titian, consilierul personal al sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Informatia a fost scoasa la iveala de jurnalista Sorina Matei, care dezvaluie faptul ca Titian nu era singura…

- Cei trei micuți au fost imbracați in straie populare romanești. Fostul presedinte Traian Basescu a defilat, mandru, de mana cu Sofia Anais și Traian, copiii Elenei. Alaturi de el s-a aflat Ioana cu fiul ei, Radu. Citeste si: Ion Iliescu, absent de la parada de Ziua Nationala. Ce politicieni…

- ''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada foarte scurta pana va demisiona. Zbaterile astea cu cererea la comisie (Comisia parlamentara de control a activitații SRI, n.r.) a demiterii unui general de cariera (generalul Dumitru Dumbrava, n.r.), chestia cu microfonul…

- Deputatul PNL Cezar Preda sugereaza ca demisia lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților ar fi iminenta. El a adaugat ca Dragnea și-a fixat doi inamici publici: generalul SRI in rezerva Florian Coldea și șefa DNA Laura Codruța Kovesi. „Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura,…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania este in situatia in care risca sa deterioreze relatiile cu SUA pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. El i-a acuzat pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca au transmis SUA declaratia in numele…

- In Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI nu s-a discutat despre o eventuala invitare la audieri a lui Liviu Dragnea. Asta in contextul in care s-a spus despre președintele PSD ca a avut intalniri private cu Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi, informeaza Agerpres.

- Se anunta o noua remaniere de Guvern. Dupa debarcarea ministrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, se pare ca Mihai Tudose vrea sa faca din nou 'curatenie' in Executiv, iar relatia cu Liviu Dragnea nu ar fi una prea bun.Citeste si: O fosta vedeta ProTV, limbaj suburban la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, a explicat ca au existat intalniri cu procurorul Alina Bica, atunci cand era la DIICOT, pentru a discuta despre diferite spete, dar a negat ca i-ar fi cerut acesteia retinerea…

- Daniel Dragomir scrie pe blog despre "rețeaua" de magistrați a generalului Dumitru Dumbrava,devenit cunoscut în urma declarației potrivit careia instanțele constituie ”câmp tactic” pentru SRI și arata legaturile cu fostul consilier al lui Kovesi sau procuroarea lui Liviu Dragnea,…

- Exista o urgența nejustificata pentru modificarea legilor justiției, a spus Laura Codruța Kovesi în timp ce Liviu Dragnea era la sediul DNA! Procurorul-șef al parchetului anticorupție reclama ca nu a existat transparența și nici o dezbatere reala

- Laura Codruța Kovesi și Gabriel Liiceanu, Andreea Pora sau Emilia Șercan au fost ieri seara la sediul central al GDS, din centrul Capitalei. In aclași timp, la DNA, Liviu Dragnea a fost audiat pentru a se I aduce la cunoștința ca s-a pus sechestru pe averea sa.

- Afirmatii socante ale unui cunoscut intelectual roman. In prezenta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, scriitorul Gabriel Liiceanu a lansat un atac extrem de violent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea.Citește și: EXCLUSIV! Statul paralel exista! Vezi cine face parte de fapt din el – detalii…

- „In functie de datele lor de nastere, stii ce karma au. Cunoscand un om, stii la ce sa te astepti din partea lui", a spus, duminica seara, Mihai Voropchievici. Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie: „Are lectia echilibrului, a seriozitatii, a responsabilitatii. Intr-o viata anterioara a fost…

- Ponta, despre participarea lui Dragnea la taierea porcului, alaturi de Kovesi: Acum e luptator cu statul paralel, atunci era parte a lui, a spus fostul premier, duminica, la Antena 3 . Ponta a spus ca nu are imagini de la taierea porcului și nici nu știe de existența acestora. El a precizat ca de obicei…

- Victor Ponta vine cu dezvaluiri bomba despre evenimentul care s-a desfasurat in urma cu urma cu cativa ani in vila SRI si la care ar fi participat si presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul social-democrat sustine ca nu are fotografii de la eveniment, pentru…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea a detonat bomba lunii. In direct la emisiunea Romania9, de la TVR, fosta blonda de la Cotroceni a facut publica o presupusa apropiere intre seful PSD, Liviu Dragnea si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Citește și: Surprize, surprize! Cine-i va lua locul…

- Intrebat de Victor Ciutacu daca a participat la intalniri de felul taierii porcului din curtea SRI, Victor Ponta a raspuns afirmativ: "Am fost la multe intalniri cu Dragnea si Maior la care a participat si Kovesi, sigur ca am fost de multe ori. Spre deosebire de Dragnea, nu am spus ca nu o…

- Fostul premier, Victor Ponta, iese la rampa cu noi dezvaluiri din razboiul sau cu seful PSD, Liviu Dragnea. In spatiul public se spune ca ar exista imagini cu oameni importanti din statul de drept la 'pomana porcului' alaturi de Liviu Dragnea. Ponta se jura ca nu a fost la astfel de intalniri si…

- Misterul Veverita a fost, finally, dezlegat, scrie jurnalista Sorina Matei pe contul ei de Facebook https://www.facebook.com/sorinaruxandra.matei facând aluzie la trecutul de o probitate morala îndoielnica al procuroarei Alexandra Lacranjean, cea care a întocmit…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu noi acuzații explozive. Potrivit acestuia, intre șeful PSD, Liviu Dragnea, și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar exista o ințelegere tacita.„Cei anti-DNA vin și ma intreaba: Domne, dar Dragnea de un an de zile, in afara de vorbit la Antena 3, televiziunea…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a facut noi dezvaluiri despre relatia pe care o are cu premierul Mihai Tudose. In direct la Romania TV, Dragnea a anuntat ca nu a vorbit deloc cu Tudose astazi si ca nu se astepta ca acesta sa vina la DNA pentru a-l sustine.Citește și: Banca i-a luat aproape tot!…

- Te crucești! Aceasta este prima reacție pe care un cetațean obișnuit o poate avea, dupa ce parcurge motivația DNA prin care președintele PSD, Liviu Dragnea, este urmarit penal pentru a treia oara, cu 5 noi capete de acuzare. Expunerea de motive este aiuritoare: daca datele se confirma, analizam atunci,…

- Resping categoric acuzațiile. Vorbim despre un atac violent; miza este preluarea PSD. Este reactia președintelelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce procurorii DNA i-au adus la cunoștința ca este urmarit penal pentru cinci capete de acuzare in legatura cu un dosar ce vizeaza Tel Drum. La randul sau, presedintele…

- Reinvitarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost decisa cu 9 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si o abtinere, potrivit Mediafax. Propunerea de reinvitare care a fost supusa votului Comisiei a fost facuta de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu, care a invocat elemente din decizia CCR,…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii va fi audiata, luni, in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Aceasta a fost chemata la Parlament dupa ce a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in conditii suspecte. „Doamna Maria…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat timp de aproximativ 30 de minute, luni dimineața la DNA. El nu a vrut sa faca niciun fel de declarații, dar a fost aplaudat de cateva zeci de susținatori, printre care secretarul general al PSD, un membru al guvernului și doi parlamentari.

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se va reuni luni la ora 13.30 pentru a o audia pe avocata Maria Vasii, dupa ce aceasta a a facut afirmatii legate de moartea suspecta a unui judecator. Pe ordinea de zi ar putea figura si supunerea la vot a reinvitarii lui Kovesi pentru a fi audiata,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, ca relatia sa cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, este „foarte buna“, in contextul zvonurilor legate de opiniile lor diferite in ceea ce priveste revolutia fiscala pregatita de Guvern.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, ca relatia sa cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, este "foarte buna", reiterand faptul ca modificarile aduse Codului fiscal vor intra in sedinta de Guvern de miercuri, potrivit Agerpres. "E foarte buna", a spus Mihai Tudose, la Palatul Parlamentului,…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea, dar și la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in contextul in care cei doi au negat informația potrivit careia ar fi participat la vreo sacrificare a porcului in curtea unei vile a SRI.…