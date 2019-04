Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a deschis o noua misiune comerciala la Ierusalim, duminica, parând sa dea înapoi în raport cu semnalele anterioare ca va urma exemplul SUA si îsi va muta întreaga ambasada în oras, relateaza Agerpres. Anuntul a fost facut în timpul unei vizite…

- In aplicarea rezolutiilor ONU, ''noi nu recunoastem suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel dupa iunie 1967, incluzand Platoul Golan'', au subliniat ambasadorii celor cinci tari mentionate.''Noi nu le vom considera ca facand parte din teritoriul statului Israel'',…

- Manifestatii au avut loc marti in numeroase orase, in Siria, in semn de protest fata de recunoasterea de catre Statele Unite a suveranitatii israeliene in partea ocupata si anexata a Platoului Golan, relateaza AFP potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a semnat luni, la Casa Alba,…

- Presedintele American, Donald Trump, a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca este posibil ca președintele Donald Trump sa fie trimis de Dumnezeu pentru a salva poporul evreu de iranieni, relateaza BBC News. Într-un interviu pentru postul de televiziune Christian Broadcasting Network, Mike Pompeo a susținut ca aceasta…

- 'Pot sa spun ca el (Benjamin Netanyahu - n.r.) a facut o treaba excelenta in calitate de premier' al Israelului, a spus liderul de la Casa Alba. Procurorul general al Israelului urmeaza sa anunte joi, dupa mai mult de doi ani de ancheta, daca doreste sa il audieze pe Benjamin Netanyahu, ca…

- Oficialii palestinieni au fost invitați la o conferința organizata de Statele Unite privind situatia din Orientul Mijlociu, gazduita saptamâna viitoare de Polonia, a declarat vineri un oficial american, dar înalti oficiali palestinieni au anuntat ca nu vor participa, relateaza Reuters citat…

- „Cred ca Dumnezeu ne atribuie roluri diferite in momente diferite si cred ca el a dorit ca Donald Trump sa devina presedinte si de aceea este acolo”, a afirmat Sanders pentru CBN intr-un interviu.„Cred ca a facut o treaba excelenta in a sustine multe lucruri importante pentru oamenii credinciosi”,…