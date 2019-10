Stiri pe aceeasi tema

- Greva la Uzina Dacia din Mioveni! Angajaților le este frica ca vor fi inlocuiți de roboți. Mai mulți angajați ai Uzinei Dacia au intrat in greva in aceasta dimineața. Motivul este acela ca oamenii sunt speriați ca vor ramane fara loc de munca. Surse spun ca 200 de salariați ar fi in aceasta situație,…

- Societate comerciala angajeaza urgent operator curatenie spatii birouri-Open Ville. Salariu incadrare 2800 ron/brut+tichete masa. Tel. 0731.110.195 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- *** SC TOTAL AS DG SRL angajeaza RECEPTIONERA. Relatii la tel. 0732 760369, 0730 690059, CV-urile se depun la adresa de mail: [email protected] sau la receptia Hotelului Brilliant Plaza *** S.C. REMATINVEST S.R.L. CLUJ-NAPOCA, angajeaza la punctul de lucru Zalau, str. Valea Mitii nr.1, conducator…

- Pizza Hut este un business de succes in primul rand datorita angajaților noștri. Fiecare dintre ei contribuie activ la dezvoltarea serviciilor Pizza Hut, iar pentru acest lucru le mulțumim in fiecare zi. Suntem o companie orientata spre inovație și incercam sa oferim fiecarui angajat in parte oportunitați…

- Amazon recruteaza soferi in Germania, țara care angajeaza masiv straini din cauza deficitului de personal. Salariile, cu mult peste venitul minim Amazon a inceput sa angajeze propriii soferi in Germania, unde intentioneaza sa infiinteze peste 11 centre de distributie noi, pentru a-si extinde afacerile…

- Securizarea conturilor online este un subiect important in ultima perioada, multe companii confruntandu-se cu atacuri care duc la compromiterea parolelor utilizatorilor. Astfel, daca detaliile de pe unul dintre conturile pe care le folosesti a fost spart, iar parola respectiva este folosita in mai multe…

- Marsh.ro abordeaza efectele depresiei și anxietații in randul angajaților și caile prin care companiile pot preveni sau diminua aceste probleme. ·Deteriorarea starii de sanatate a angajaților devine o provocare pentru companii care au nevoie de instrumentele potrivite pentru a preveni și a-i combate…

- In perioada in care s-a implementat proiectul de reabilitare si prelungire a pistei aeroportului, intre anii 2016 si 2018, salariile personalului au ramas neschimbate. Odata cu reluarea activitatii la 100% din capacitate era necesar ca aceste salarii nemajorate de foarte multi ani sa fie crescute,…