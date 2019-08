(P) Călătorie spirituală de toamnă în Țara lui Israel! Taram incarcat de istorie și spiritualitate, Israel este una dintre cele mai importante destinații de pelerinaj de pe mapamond, adunand peste 4 milioane de credincioși ce urmeaza pașii Mantuitorului spre orașele sacre menționate in Biblie și Evanghelii. Luna septembrie este ideala pentru un circuit-pelerinaj in Țara Sfanta, alaturi de Europa Travel, profitand de tariful special 469 euro/persoana – redus de la 499 euro! Rezerva calatoria pana la 30.08 și primești bonus excursia la Hozeva și Manastirea Sfantul Sava, in limita locurilor disponibile! Orașe vechi de mii de ani Tel Aviv, cel mai cosmopolit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Manastirea „Sfantul Gheorghe Hozevitul” se intrevede la numai 20 de km de Ierusalim, pe partea stanga a drumului roman care cobora la Ierihon, in valea adanca a paraului El-Kelt [1] (paraul biblic „Cherit”). din VIDEO „Documentar Israel”, despre Manastirea „Sfantul Gheorghe Hozevitul” / intre 19’40’’-20’20’’…

- Israel este locul cu cea mai mare bogație de situri religioase strans legate de existența lui Hristos, iar un pelerinaj aici este absolut obligatoriu pentru orice creștin. Pornește intr-o calatorie pentru suflet pe urmele Mantuitorului, alaturi de Europa Travel, intr-un circuit de 5 zile la tariful…

- Pe 6 august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, sarbatoare ce aminteste de minunea petrecuta pe muntele Tabor. Iisus, impreuna cu trei dintre mucenicii cei mai apropiati, Petru, Iacob si Ioan, au urcat pe muntele Tabor ca sa se roage. Aici, apostolii au fost invaluiti intr-un…

- Evanghelistul ne spune ca aceasta cetate "Kfar Nachum a ramas un loc indragit de Iisus Hristos Matei IX,1 .Aproape de tarmul Marii Galileii la cativa kilometri de raul Iordan care se varsa in mare, este localitate de granita Via Maris, unde romanii aveau o garnizoana militara.Dupa ce Sf. Ioan Botezatorul…

- Arheologii israelieni au transmis ca sunt aproape siguri ca au descoperit ruinele unei biserici construite peste casa in care s-au nascut și au locuit apostolii Petru și Andrei. Directorul de sapaturi Mordehai Aviam, de la Colegiul Academic Kinneret, a explicat ca excavatoarele au dezgropat pana acum…

- Potrivit lui Aviam, excavatoarele au dezgropat pana acum aproximativ o treime din biserica, urmand ca sapaturile sa continue anul viitor. Pana in prezent, au fost scoase la lumina doar incaperile sudice ale bisericii, ale caror pardoseli sunt decorate cu mozaicuri, unele in stare buna de conservare,…

- Sfantul Ilie este sarbatorit de crestini, sambata, ca aducator de ploi, dupa ce, prin rugaciunea sa, a salvat de la moarte poporul din Israel, dupa trei ani si jumatate de seceta, dar si ca divinitate populara a Soarelui si a focului, atestata prin numeroase traditii si obiceiuri. Sfantul Prooroc Ilie…

- Sfantul Ilie, aducatorul de ploi, este praznuit in fiecare an in data de 20 iulie. Se spune ca prin rugaciunea sa, el a reușit sa salveze de la moarte poporul lui Israel, dupa o secete cumplita, ce s-a intins pe mai bine de trei ani. Sarbatoarea Sfantului Ilie sau Santilie, așa cum este cunoscuta in…