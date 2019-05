(P) Bodrum, cea mai populară destinație a sezonului estival Bodrum, cea mai cosmopolita stațiune turceasca de la Marea Egee, are multe de oferit turiștilor: plaje lungi din nisip fin, golfuri turcoaz, hoteluri moderne cu servicii turistice de calitate, numeroase atracții istorice, dar și o viața de noapte fulminanta. Daca planuiești sa petreci vacanța de vara pe Riviera Turceasca, Bodrum poate fi cea mai inspirata alegere indiferent ca preferi sejururile relaxante sau escapadele aventuroase. Europa Travel a pregatit Oferte Speciale la pachetele turistice in Bodrum, ce beneficiaza de o reducere de 50 euro/persoana, pentru orice hotel, valabil pentru plecarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

