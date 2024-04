Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa-și refaca rezerva armatei intr-un timp cat mai scurt, in condițiile in care armata se confrunta deja de 7 ani cu un deficit acut de rezerviști voluntari, in vreme ce „vechea” rezerva, alcatuita din persoanele care au facut armata obligatorie pana in 2007 este tot mai imbatranita și…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus la Digi24 ca nu iși face campanie electorala pe spatele Alianței, reiterand ca decizia privind o eventuala candidatura la prezidențiale o va lua dupa terminarea mandatului.

- Presedintele Asociatiei Ofiterilor in Rezerva din Romania, fost reprezentant al Romaniei la Comandamentul NATO de la Bruxelles, general-locotenent in rezerva Virgil Balaceanu, a sustinut vineri, la o masa rotunda la Academia Fortelor Terestre (AFT) "Nicolae Balcescu" din Sibiu, ca este "o problema foarte…

- Prefectul Rareș Hopinca, replica acida catre Radu Mihaiu: „Suntem mulți! Daca aveți nevoie de semnaturi, va ajutam!” Confruntarea dintre Rareș Hopinca și Radu Mihaiu a inceput in teren, la o acțiune de strangere de semnaturi. Actualul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, l-a rugat pe Prefectul Capitalei…

- Edilul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dat peste cap calculele Alianței PSD-PNL prin candidatura sa la Primaria Capitalei, avand susținerea multor locuitori ai Capitalei ba chiar și din …Africa. Cristian Popescu Piedone a caștigat detașat, in 2012, al doilea mandat de primar al Sectorului…

- Inainte de a spera la susținerea celorlalte state membre NATO, Iohannis avea obligația sa arate ca are susținerea propriei țari. Iohannis pretinde ca și-a anunțat candidatura la șefia NATO „in numele Romaniei”. Nimic mai fals. Nu exista niciun act formal, emis de vreo instituție a statului, Parlament…

- Dupa ruperea alianței dintre Forța Identitații Naționale (FIN) și Alianța pentru Unirea Romanilor, au inceput și dezertarile din grupul parlamentar al AUR. Așadar, AUR mai pierde un deputat . Vorbim despre Dumitru Viorel Focșa, vicepreședinte FIN, care a anunțat ca demisioneaza din grupul AUR. Inițiativa…

- Grupul AUR din Camera Deputaților pierde inca un deputat. Dupa ruperea alianței dintre Forța Identitații Naționale (FIN) și Alianța pentru Unirea Romanilor, deputatul Dumitru Viorel Focșa, vicepreședinte FIN, anunța ca demisioneaza din grupul AUR. „Astazi, in cadrul ședinței de plen la Camera Deputaților,…