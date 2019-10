'Am avut o discutie privitoare la principalele elemente ale programului de guvernare, am avut o discutie privitoare la structura Cabinetului, privitoare la posibili candidati de ministri si, de asemenea, am discutat despre diferite aspecte care tin de urgenta situatiei in care se gaseste Romania. Din punctul meu de vedere a fost o discutie pozitiva, o discutie in care ne-am inteles pe foarte multe puncte, atat in ceea ce priveste elemente ale politicii fiscale, cat si in aceea ce priveste pozitia fata de anumite articole din Ordonanta 114 si in ceea ce priveste alte elemente ale programului…