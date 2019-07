Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, sambata, ca guvernul Dancila a adus Romania pe primul loc in multe clasamente, avand cea mai mare inflație din Europa, dar și prețul cel mai ridicat cu care cumpara gazul din Rusia. Liderul PNL a adaugat ca falimentul guvernarii PSD-ALDE e tot mai evident.„Vasilica…

- "Deficitul de 1,4% (inregistrat in perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a fost anticipat in 2019 in legea bugetului la inceput de an. Nu este pentru noi o surpriza. Noi am ales o abordare liniara. Si anul trecut spuneau, dupa primul trimestru despre deficit: daca acum este atat pana la final de an…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca inflatia in Romania este "scapata de sub control" si ca in opinia sa ar fi fost "provocata" chiar de guvern, pentru a putea mari salariile, anunța AGERPRES.Citește și: Nunta lui Radu Mazare, spulberata in direct! ‘Nu mai folosiți acest…

- Deficitul de forta de munca in IT&C va continua sa creasca pana la aproape 21.000 de oameni in anul 2021, fara sa luam in calcul emigrarea specialistilor din acest domeniu, potrivit unui amplu studiu sociologic realizat de KPMG si Institutul Național de Cercetari Economice Costin C. Kiritescu al Academiei…

- Președintele PNL Targu Jiu, Marcel Romanescu ii cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, dupa ce acesta a declarat ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. Liderul PNL Targu-Jiu considera ca acesta nu mai reprezinta valorile și principiile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban.Liderul PNL,…

- "Dati-mi voie sa le mai multumesc inca odata, sa le transmit aprecierea si respectul meu, tuturor romanilor care s-au prezentat la vot si au votat in favoarea referendumului convocat de presedintele Romaniei.Timp de 2 ani si jumatate, o majoritate parlamentara condusa de PSD si un Guvern…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut demisia directorului Televiziunii Române, Doina Gradea, acuzând aparitia lui Liviu Dragnea la emisiunea "Viata Satului” și, în context, afirmând ca postul public de televiziune se transforma în organul de propaganda…