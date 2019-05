Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune sau nu taxele vamale suplimentare de pana la 25% pentru automobilele importate era 18 mai, insa surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca o serie de consilieri de la Casa Alba au discutat o amanare pentru…

- Rusia a dispus plasarea in misiune a navelor de atac si a sistemelor de rachete de pe litoralul Marii Negre, din cauza exercitiului militar NATO „Sea Shield” („Scut maritim”), desfasurat inclusiv in apele teritoriale ale Romaniei. Centrul pentru Reactie Rapida si Posibile Urgente al Flotei militare…

- Rusia a dispus plasarea în misiune a navelor de atac și a sistemelor de rachete de pe litoralul Marii Negre, din cauza exercițiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfașurat inclusiv în apele teritoriale ale României. Centrul pentru Reacție Rapida și Posibile…

- NATO a încercat sa strânga rândurile pentru a arata o alianta unita împotriva Rusiei și a altor amenințari emergente, în ciuda diferențelor care au aparut între unii dintre membrii sai în cadrul reuniunii ministeriale care a avut loc la Washington pentru aniversarea…

- Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, duminica va fi cea mai scurta zi din acest an. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- Conferinta de presa Dancila-Tsipras-Borisov-Vucic Viorica Dancila: Suntem astazi la Bucuresti pentru a participa la cea de-a VII-a reuniune a formatului cvadrilateral de cooperare cu Bulgaria, Grecia si Serbia, fapt care reflecta interesul nostru comun si constant pentru bunastarea si stabilitatea…

- Moscova asteapta "garantii" de la Uniunea Europeana inainte de a lua in considerare un traseu viitor spre vest al gazoductului TurkStream destinat sa lege Rusia de Turcia prin Marea Neagra, a spus, la Sofia, Dmitri Medvedev "Putem discuta urmatoarele etape numai dupa obtinerea unor garantii…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale a organizat, sub egida Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, joi, 28 februarie 2019, la București, cea de-a treia Conferința ministeriala cu statele din Parteneriatul Estic (PaE). Miniștrii responsabili cu economia digitala din Uniunea…