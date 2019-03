”Operatiunea Topor”: Sefii MAI, sclavii DNA! Nu a trecut chiar atat de mult de cand delatiunea fusese transformata in Romania statului paralel intr-un adevarat sport national iar procurorii anuntau triumfalist depasirea periodica a ”planului cincinal” la denunturi pe baza carora, fara a mai fi probate in vreun fel se faceau dosare pe repede inainte si se paradeau deja ”angro” destine…Au fost […] ”Operatiunea Topor”: Sefii MAI, sclavii DNA! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

