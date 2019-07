Operațiune în forță - Jandarmii au TRAS FOCURI DE ARMĂ după ce au fost atacați cu un TOPOR de un bărbat Jandarmii galațeni au tras doua focuri de arma pentru a opri un tanar care i-a atacat cu un topor. Incidentul s-a produs in orașul Tecuci in timp ce jdarmii incercau sa aplaneze un scandal izbucnit intr-o familie, conform Mediafax. Un tanar din orașul Tecuci a atacat, duminica noaptea, patrula de jandarmi cu un topor. Citește și: O fosta OPERATOARE 112 face PRAF SISTEMUL, dupa ce Alexandra a fost LASATA SA MOARA: 'Azi aș pleca din sistem, mi-e rușine' Oamenii legii au fost trimiși la fața locului pentru a opri un scandal izbucnit intre tanar și unchiul sau. Jandarmii au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In noaptea de 28 iulie, jandarmii tecuceni au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare pentru oprirea acțiunii agresive a unui tanar, asupra oamenilor legii. Jandarmii au fost direcționați la o adresa din municipiul Tecuci unde era semnalat un scandal intre membrii unei familii. La fața…

- Jandarmii galațeni au tras doua focuri de arma pentru a opri un tanar care i-a atacat cu un topor. Incidentul s-a produs in orașul Tecuci in timp ce jdarmii incercau sa aplaneze un scandal izbucnit intr-o familie, transmite corespondentul MEDIAFAX.Un tanar din orașul Tecuci a atacat, duminica ...

- Jandarmii si politistii au luat cu forta dintr-o casa din Bucuresti un tanar, confundat cu un talhar, l-au lovit si l-au dus la audieri, unde au constatat ca e nevinovat. Zeci de politisti s-au mobilizat ca sa prinda un talhar… nevinovat! Oamenii legii urmareau un hot de telefoane, despre care nu aveau…

- Jandarmii si politistii au luat cu forta dintr-o casa din Bucuresti un tanar, confundat cu un talhar, l-au lovit si l-au dus la audieri, unde au constatat ca e nevinovat.Zeci de politisti s-au mobilizat ca sa prinda un talhar... nevinovat! Oamenii legii urmareau un hot de telefoane, despre…

- O scena șocanta a fost surprinsa pe drumul dintre localitațile salajene Moiad și Șimleul Silvaniei. Un barbat care conducea o caruța plina cu fier vechi a legat un caine de atelaj și l-a tras o buna bucata de drum, a notat sportulsalajean.ro. Mai mulți oameni care au vazut cum era chinuit animalul i-au…

- Politistii Sectiei 4 Constanta au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat suspectat ca si a agresta sotia si una dintre fiice. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 iunie a.c., in jurul orei 03.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o tanara, in varsta…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Cluj-Napoca, s-a sinucis duminica seara in poligonul de tragere, privat, din spatele VIVO Cluj-Napoca. Clujeanul s-a impușcat in cap, iar angajații poligonului au alertat autoritațile. Medicii au incercat manevre de resuscitare, dar totul a fost in zadar. La acest…

- Polițiștii din Ploiești fac percheziții, miercuri, in cazul unor furturi din locuințe și din autoturisme, intre cei vizați fiind un tanar care, in 2011, a furat dintr-o casa un geamantan cu un milion de euro.Potrivit Poliției Prahova, un numar de cinci percheziții au loc in Ploiești și Valea…