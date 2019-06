Omagiu adus lui Michael Jackson de familia artistului la zece ani de la moartea sa

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul saptamanii trecute a fost marcat de moartea celebrului star de muzica pop-rok Michael Jackson. Moartea celei mai controversate vedete americane a pus capat unei cariere care se terminase de mult, dar si unui fenomen muzical care a fost Jack...

- Copiii lui Michael Jackson il poarta zi de zi in suflet pe artist, dar acum o informatie cutremura showbiz-ul international. Se pare ca cei trei tineri tin cenusa tatalui in bijuterii cu forma de inimi.

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Razvad, județul Dambovița, a fost gasit mort in locuința pe care o avea inchiriata la Londra, unde muncea in construcții. Tanarul Andrei Popescu se dusese in Anglia din urma cu doi ani pentru a munci in construcții, a anunțat ziarulromanesc.net. Deocamdata, nu se…

- Gheorghe Cavcaliuc, șeful-adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP), și familia sa se afla sub protecție speciala din partea statului in regim non-stop, dupa ce ar fi fost amenințați cu moartea, scrie anticorupție.md .

- Foști prieteni, admiratori și foști colegi ai regretatului artist plastic Liusic Vrapciu au luat parte, saptamana trecuta, la vernisajul expoziției „Conexiune in Brahma”, un eveniment ce readuce in atenția publicului lucrarile artistului care a incetat din viața la varsta de 40 de ani, acum 26 de ani.…

- Rudele și apropiații lui Razvan Ciobanu au inceput pregatirile pentru inmormantarea regretatului desginer. Familia a pregatit deja cele necesare ceremoniei funerare. Sicriul, crucea, dar și coroanele au fost deja pregatite și duse cu o mașina mortuara la Instutitul de Medicina Legala, acolo unde medicii…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni intr-un accident rutier, va fi depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Informația a confirmata pentru Libertatea de avocata Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale designerului. Autopsia lui Razvan Ciobanu s-a incheiat astazi,…

- Horacio Sala și-a gasit sfarșitul acasa, inconjurat de familie, decedand in urma unui infarct, scrie spynews.ro. Apropiații spun ca barbatul nu a putut trece peste moartea fiului sau, iar in ultima vreme a tot avut probleme de sanatate, scrie presa internaționala. Citeste si Mama lui Emiliano…