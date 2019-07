Mai multe cabinete medicale si farmacii din Corabia si localitati invecinate au fost perchezitionate luni de catre politisti, sub coordonarea unui procuror, intr-o cauza ce vizeaza posibile fraude savarsite prin decontarea unor retete medicale compensate fictive.



Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, politistii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Corabia, au efectuat luni 15 perchezitii la Corabia si in comunele Stefan cel Mare, Grojdibodu, Gircov si Izbiceni, la cabinete medicale si la sapte puncte de lucru ale unei farmacii.



