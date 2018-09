Olanda. Scrisoare nedeschisă, trimisă tatălui lui Anne Frank, vândută la licitaţie Scrisoarea a fost vanduta cu 9.500 de euro in cadrul unei licitatii de la Amstelveen, in apropiere de Amsterdam, unde Anne Frank si familia ei au trait in clandestinitate din iulie 1942, intr-un apartament amenajat in spatele unei biblioteci false. Misiva, care provenea de la o companie de asigurari, avea atasat un timbru de 5 centime si ii era dresat lui Otto Frank, tatal adolescentei si singurul supravietuitor al familiei. Plicul a fost trimis in 1942 pe adresa unde traia familia din 1934, in piata Merwedeplein, la Amsterdam, inainte de fi nevoita sa se ascunda pentru a scapa deportarilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

