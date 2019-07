Oficiali americani la un eveniment legat de colonişti israelieni în Ierusalimul de Est Jason Greenblatt, consilier al presedintelui american Donald Trump, si David Friedman, ambasador in Israel, au asistat insotiti de responsabili israelieni la o ceremonie unde au fost dezvaluite descoperirile arheologice din Silwan, un cartier palestinian din Ierusalimul de Est. Silwan, situat sub zidurile orasului vechi, este scena unor tensiuni permanente intre rezidenti palestinieni si colonisti evrei tot mai numerosi. Lucrarile arheologice la un drum subteran folosit cu aproximativ 2.000 de ani in urma pentru pelerinajul spre al doilea templu evreiesc au fost intreprinse de asociatia Elad,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

