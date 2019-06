Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, Raluca Moianu și-a pierdut soțul, pe Marius Ancuța, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Fosta prezentatoare tv s-a straduit sa treaca peste momentul dureros, alaturi de fetița sa, in varsta de 14 ani. Raluca Moianu a recunoscut ca atunci cand a simțit ca depresia ii da tarcoale,…

- Evenimentul este dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a se familiariza cu facultatea si activitatile acesteia. Evenimentul face parte din proiectul „Iasi, Orasul Studentiei Tale – Porti Deschise la Universitatile Iesene", organizat de cele cinci universitati publice din Iasi, in parteneriat…

- Spectacole de teatru inedite vor fi prezentate la cea de-a XXI-a editie a Serilor Teatrului Studentesc, intre 8 si 12 aprilie, la Teatrul Principal si Sala Dalles din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, Sindicatul Studentilor din Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica…

- Evenimentele sunt organizate de catre Liga Studentilor Electronisti impreuna cu Facultatea de Electronica. Evenimentele au debutat inca de ieri, 1 aprilie, in Sala Pasilor Pierduti din Copou avand loc o serie de teste si interviuri, putand fi consultate mai multe informatii despre Facultatea de Electronica…

- Zina Dumitrescu a trait in ultimii ani de viata la un azil de batrani din Snagov. Zina Dumitrescu s-a nascut in 1936, in Republica Moldova. Dupa razboi, familia s-a mutat la Pitesti. Aici, Zina a terminat liceul economic, apoi a intrat la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti. Inca din primul…

- DESPRE CICERO… La Centrul „Mihai Eminescu” din Barlad va avea loc Duminica, 31 martie, la ora 11.30 , manifestarea cu tema „Actualitatea clasicilor. O discutie pe marginea Filipicelor ciceroniene”. Ne vom bucura de prezenta si expunerile doamnei prof. univ. dr. Mihaela PARASCHIV de la Facultatea de…

- Libertatea publica azi un nou episod din serialul „Plecat” in care compatrioți de-ai noștri din diaspora iși povestesc aventurile care i-au schimbat. „Trebuie sa existe ceva mai bun in lumea asta pentru noi“, i-a spus Valentina prietenului ei, Andrei, in urma cu 8 ani, cand ea avea 27 de ani, iar el,…

- Proprietara unei clinici dentare din Suceava a fost reclamata la Colegiul Medicilor și la Poliție pentru ca ar fi profesat ca medic, deși nu a terminat facultatea de stomatologie. Mai mult, ea ar fi facut tratamente stomatologice chiar și unor copii. Mama unui copil de patru ani este cea care a facut…