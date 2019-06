Stiri pe aceeasi tema

- Oana și Viorel Lis au avut mereu o relație extrem de controversata, deschisa și asumata. Chiar daca oamenii ii pun deseori la zid și spun ca glumele pe care le fac unul cu altul nu sunt chiar cele mai potrivite, cei doi traiesc exact așa cum le place, fara nicio reținere.

- Oana și Viorel Lis o duc tot mai greu din punct de vedere financiar, iar vedeta nu ezita sa recunoasca acest lucru. Mai mult, aceasta a recunoscut ca a bagat la pacanele și a caștigat 40 de lei, pentru a-și putea cumpara o cafea. Mai mult, in ultima perioada au aparut zvonuri cum ca Oana Lis ar merge…

- Situația financiara a Oanei și a lui Viorel Lis nu este tocmai roz. Cei doi traiesc din pensia fostului primar, iar o foarte mare parte din venituri se duce pe utilitați. Așa ca, nu e de mirare ca au aparut tot felul de speculații.

- Pentru ca ploua in Bucuresti, Oana Lis a decis sa il lase pe Viorel intr-un loc in care se simte cel mai bine. Si ca sa faca si o gluma buna a spus ca si-a lasat baiatul la "saptamana altfel".

- Oana Lis este o femeie ambitiosa si lupta mereu pentru visurile ei. Acum, sotia lui Viorel Lis a impartasit cu fanii sai una dintre cele mai mari dorinte ale sale, care spera sa devina realitate cat mai repede.

- Chiar recent, Oana Zavoranu a postat un mesaj in care aduce vorba despre credința și despre ce crede ea ca este, cu adevarat, important, scrie spynews.ro. „Cand iți schimbi gandirea și toate gandurile, in general, lucrurile se intampla... nu imediat, ci treptat, dar se INTAMPLA...și asta e…

- Oana Lis este una dintre femeile din showbiz care este des criticata. De ce? Nici ea nu isi explica, insa recent a simtit nevoia sa le dea tuturor peste nas cu o declaratie extrem de sincera despre ea si relatia pe care o are cu Viorel Lis.

- Viorel Lis, 75 de ani, a fost dat de gol in legatura cu felul in care iși cheltuie primii bani atunci cand ia pensia. Oana Lis a facut publica o poza in care soțul ei este intr-un casino, unde joaca la pacanele! "Zi de pensie! Zi de rasfaț!" este mesajul scris de Oana Lis in dreptul imaginii…