- O noua veste trista loveste lumea muzicii internationala. Una dintre cele mai apreciate artiste de muzica house a incetat din viata. Vestea mortii sale a intristat pe toata lumea. Kim English, pentru ca despre ea este vorba, a murit marti.

- In ultima perioada, vestile ca Zina Dumitrescu se simte din ce in ce mai rau pareau ca nu se mai opresc. Astazi, 28 martie, Spynews.ro anunta in exclusivitate ca Zina Dumitrescu s-a stins din viata. Zina Dumitrescu a murit la varsta de 82 de ani, la 15:10, pe 28 martie 2019. Catalin Botezatu, distrus…

- Catalin Botezatu este distrus de durere! Vestea ca Zina Dumitrescu a murit l-a lasat fara cuvinte. In direct la Antena Stars, cunoscutul designer a izbucnit in lacrimi si cu greu si-a adunat vorbele.

- Erdodi Bela, șoferul decedat in tragicul accident care a avut loc joi in centrul Zalaului, a fost unul dintre membrii fondatori ai UDMR Zalau și, totodata, cel mai in varsta membru activ al organizației salajene a partidului. Vestea tragica a fost confirmata și de UDMR Zalau intr-o postare…

- Nicu Maharu s-a stins din viata in aceasta dimineata, in urma unei suferinte grele. Celebrul interlop a aflat in urma cu mai bine de un an si jumatate ca este bolnav. El a sperat ca se va face bine, insa astazi s-a stins din viata.

- Durere mare pentru fanii lui "Boo Pomeranianul", considerat cel mai frumos caine din lume. Simpaticul patruped a murit. Vestea teribila a fost data chiar de stapanul sau, care a precizat ca "Boo Pomeranianul" a murit in somn.

- Este vestea trista a zilei! Artistul Adrian Berinde s-a stins din viata la varsta de 60 de ani, dupa ce s-a luptat cativa ani cu o boala grea. Adrian Berinde a lasat in sufletele tuturor celor care l-au apreciat un gol imens. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-a stins din viata. Vestea a picat ca un…