- Gina Haspel, directorul CIA, va vorbi marți in Congresul american despre progresul anchetei deschise in urma uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza The Washington Post. Mai mulți membri ai Congresului și-au manifestat nemulțumirea…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa preluata…

- Procuratura saudita a admis ca jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi a murit dupa ce a fost sedat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, dupa care trupul sau a fost dezmembrat. Pana acum, Riadul a arestat 21 de suspecti in acest caz, cerand pedeapsa capitala pentru cinci dintre acestia.

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Guvernul saudit a anuntat marti ca toate persoanele implicate in moartea jurnalistului Jamal Khashoggi la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul vor trebui sa dea socoteala, 'indiferent cine sunt ele', transmite AFP.''Au fost luate masuri de catre regat pentru a descoperi adevarul si a pedepsi…

- Cadavrul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi a fost gasit intr-o fantana din reședința consulului general al Arabiei Saudite din Istanbul. „Surse de incredere de la serviciul de securitate de la Istanbul mi-au spus ca trupul lui Khashoggi a fost gasit intr-un puț care se afla intr-o gradina din reședința…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press.

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic al guvernului de la Riad, a disparut fara urma dupa ce a intrat pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pentru a obtine documente de care avea nevoie in vederea casatoriei cu logodnica sa.