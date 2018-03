Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Patru persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, dupa ce trei autobuze s-au ciocnit pe o strada din municipiul Satu Mare, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Cadina Tinca."Un barbat…

- Un echipaj de jandarmi aflat in misiune pe raza localitatii Ciorani a observat ca dintr-o cisterna de 20 de tone se sustragea produs petrolier. Langa cisterna in cauza se mai afla o autoutilitara incarcata cu mai multe canistre de diferite dimensiuni in care era transportat produsul petrolier…

- O femeie de aproximativ 30 de ani a ajuns ranita la spital, miercuri dupa-masa. Aceasta, in calitate de pieton, s-a angajat regulamentar in traversarea strazii, dar a fost surprinsa și accidentata de un taximetru. Accidentul s-a produs pe Calea Manaștur, langa podul Calvaria. Taximetrisul susține ca…

- Misiunea unei ambulanțe a fost ingreunata week-end-ul trecut de nameții de zapada formați pe drumul din comuna Runcu. O femeie de 83 de ani care avea nevoie urgenta de ajutor a fost transportata la spital de catre reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, dupa ce ambulanța care…

- Accident grav in judetul Gorj, luni dimineața. Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti, iar trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- O fetița in varsta de 12 ani care a cazut duminica de la etajul opt al unui bloc din Deva, fiind transportata la spital in stare grava, a murit din cauza multiplelor leziuni interne si externe. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat…

- Opt persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier petrecut in judetul Vaslui, in care au fost implicate doua autoturisme, la fata locului aflandu-se mai multe ambulante si echipaje de descarcerare. La nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie. Potrivit…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat pentru MEDIAFAX ca fetita de 12 ani a murit la spital. Accidentul s-a produs, duminica, pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Deva, fiind anuntat printr-un apel la numarul de urgenta 112."In…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, Calin Dumitrescu,…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane, printre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN7, in localitatea Santuhalm din Hunedoara. Traficul a fost blocat in zona din cauza incidentului. Doua mașini au fost implicate in accidentul care a avut loc duminica seara…

- E criza de medici de urgența in spitalele din toata țara, in condițiile in care zeci de mii de cadre medicale au ales sa plece in strainatate, in cautarea unui trai mai bun și a unor condiții mai bune pentru a-și practica meseria. Din acest motiv, sunt sute de posturi libere de medici de urgența, insa…

- Gheața de pe strazi și trotuare a facut noi victime. In ultimele doua saptamani, 37 de oameni s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava cu traumatisme provocate de caderi accidentale pe gheața. Majoritatea s-au ales cu ...

- Pompierii militari din cadrul ISU „Crișana” Bihor au raspuns, sambata noaptea, unui apel la 112 care anunța un incendiu intr-o gospodarie din Salonta. La adresa indicata au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului Salonta, dintre care doua de stingere si unul de…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile române, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, în urma colaborarii dintre Poliția Româna și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere în țara a celui în cauza,…

- In ultimii ani, Spitalul Judetean Buzau s-a confruntat cu o criza permanenta de medici specialisti. Insa, cu mari eforturi, situatia pare a fi acum rezolvata, gradul de ocupare a posturilor de medici fiind la acest moment de 92%. Odata cu venirea unui nou medic urgenist la Unitatea de Primiri Urgente…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Crișana” al județului Bihor, pompierii Detașamentului Marghita au intervenit cu doua echipaje de stingere cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma si echipajul de prim ajutor calificat al subunitații. „In momentul sosirii…

- Edi, un baietel in varsta de doar patru anisori, din municipiul Motru, a murit ieri, in urma unui stop cardio-respirator suferit chiar in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din localitate. Medicii au avut banuieli ca acesta suferea de meningita. Astazi, rezultatul analizelor de laborator a confirmat…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Investitiile realizate de Consiliul Judetean (CJ) Dolj in domeniul sanatatii nu raman fara ecou. Seful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dorit sa vada saptamana trecuta la fata locului mersul lucrarilor la Unitatea de Primiri Urgente…

- "In data de 31 ianuarie, in jurul orei 00.00, o patrula mobila din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte, aflata in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat un autoturism de teren care a evitat echipajul polițiștilor de frontiera, soferul intorcand brusc si deplasandu-se in mare viteza…

- O persoana a decedat, iar o alta a fost adusa in coma la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Sfantul Spiridon. Accidentul s-a produs pe fondul unei intoxicatii cu monoxid de carbon sau cu gaz metan. Politia efectueaza cercetari in acest caz.

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.

- Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a transmis, marti, un comunicat de presa, prin care arata ca, in urma anchetei demarate in urma mortii unei femei de 39 de ani, unitatea medicala nu este responsabila de decizia luata de femeie si de mama acesteia, de a pleca la un alt spital.…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind dus apoi de bunica sa la Unitatea de Primiri Urgente din Calan, pentru acordarea de ingrijiri medicale, intrucat prezenta leziuni la nivelul buzei inferioare. "In cauza, politistii vor efectua cercetari sub aspectul…

- Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind dus apoi de bunica sa la Unitatea de Primiri Urgente din Calan, pentru acordarea de ingrijiri medicale, intrucat prezenta leziuni la nivelul buzei inferioare. "In cauza, politistii vor efectua cercetari sub…

- Mai multe mașini sunt blocate de aproape șapte ore in zona Cataloi – Tulcea, unde s-a format un dop de zapada, iar o gravida din Ceamurlia de Sus a fost luata cu o autospeciala de intervenție și cu o șenilata pentru a fi transportata la spital. La aceasta ora, echipaje de pompieri și jandarmi dau zapada…

- Trei persoane au fost transportate la spital miercuri seara dupa ce un autobuz a derapat si s-a oprit in santul de pe marginea drumului, in localitatea Dragutesti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, este vorba despre un autobuz care…

- Accidentul a avut loc in localitatea Dragutesti, din județul Gorj. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, este vorba despre un autobuz care transporta muncitori in localitatea Farcasesti. In momentul producerii accidentului,…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova a ramas, miercuri dupa-amiaza, de mai bine de 20 de minute, fara alimentare cu energie electrica, in urma unei pene majore de curent. „Nu știm cauza exacta, așteptam sa ne spuna specialiștii despre ce este vorba”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtator…

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, in noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) intr-un comunicat de presa. “Pe parcursul noptii, ambulantele…

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, în noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) într-un comunicat

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, in noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) intr-un comunicat de presa. "Pe parcursul noptii, ambulantele…

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, in noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) intr-un comunicat de presa. 'Pe parcursul noptii,…

- Potrivit datelor comunicate Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, la volanul masinii se afla o tanara de 25 ani din comuna Ilva Mica, iar cauza producerii accidentului ar fi neadaptarea vitezei la conditiile de drum, ceea ce a dus…

- O masina a ars in intregime, iar doua persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, la un service auto din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, din hala au ars aproximativ 150-200 metri patrati si toate bunurile din interior."Au…

- Accident in Baltati, județul Iași, cu un mort și 4 raniți. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal in seara zilei de miercuri, 10 ianruaie, pe Drumul European 85 (E85), in dreptul localitații Balțați, județul Iași. In urma impactului puternic dintre un Volkswagen Passat și un Ford Mondeo, unul dintre…

- Medicii legisti au stabilit cauza mortii in cazul Mariei Ciorogaru, tanara din Sibiu plimbata intre spitale dupa ce a fost ignorata de medicii de la Urgente. Maria si-a pierdut viata pe 28 decembrie 2017 la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Sibiu, dupa ce i-a venit rau pe strada si a…

- Politistii prahoveni au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intentie in cazul unui cadavru de caine atarnat de firele de telefonie pe raza localitatii Puchenii Mosneni, in cauza fiind banuit un copil de zece ani. Potrivit informatiilor furnizate, marti, de purtatorul de cuvant…

- Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judetean Sibiu spun ca femeia a mers la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului dupa ce s-a simtit foarte rau, dar ca a fost tinuta pe hol fara sa o consulte cineva,iar din aceasta cauza a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost…

- Un șofer de 16 ani din localitatea Tureac, județul Bistrița-Nasaud, a provocat aseara trei accidente rutiere dupa ce a urcat la volanul unei autoutilitare aparținând tatalui sau, baut bine. Tânarul a intrat în trei grupuri de colindatori care se deplasau pe marginea drumului național…

- F. T. Ieri dupa amiaza, doi barbați – in varsta de 22 de ani și, respectiv, 29 de ani – care lucrau la Parcul Industrial din Ariceștii Rahtivani, au fost prinși sub o grinda metalica, fiind necesara transportarea lor, de catre un echipaj SMURD, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești.…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Cel puțin trei autoturisme au intrat in coliziune din cauza șoferului unui autoturism BMW, care a pierdut controlul asupra direcției de deplasare intr-o curba, dupa care a patruns pe contrasens. Unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul unei case, in timp ce alte doua au fost serios…