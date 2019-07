O petiţie semnată de peste 300.000 de persoane solicită eliberarea din închisoare a rapperului ASAP Rocky Starul hip-hop a fost plasat in detentie provizorie in Stockholm, la inceputul acestei luni, dupa ce ar fi fost implicat intr-o altercatie.



Un tribunal din Suedia a dispus vineri ca ASAP Rocky sa ramana in spatele gratiilor timp doua saptamani, pe perioada desfasurarii anchetei.



O petitie avand hashtag-ul #JusticeForRocky, care ar fi fost initiata de colectivul sau hip-hop, ASAP Mob, solicita eliberarea rapperului pe motiv ca i-a fost refuzat dreptul la reprezentare legala si este tinut in spatele gratiilor in ''conditii inumane''.



Autoritatile suedeze au negat aceste…

