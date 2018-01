Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor urmeaza sa voteze vineri un proiect de lege al prin care Monitorul Oficial se intoarce in subordinea Camerei Deputatilor, dupa ce din 2012 se afla in subordinea Guvernului Romaniei. Proiectul de lege apartine PNL si a fost respins de Senat in octombrie de majoritatea parlamentara,…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Proiectul UDMR prin care se infiinteaza Liceul Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures a primit raport de admitere in comisia de invatamant din Camera Deputatilor, dupa lungi dezbateri foarte tensionate, si va intra la vot in plen, pentru ca apoi sa ajunga la Senat, camera decizionala. In cadrul comisiei,…

- 'Consiliul National de Integritate a luat act cu ingrijorare de modificarile aduse recent Legii nr. 176/2010 de catre Camera Deputatilor. Ne exprimam convingerea ca la dezbaterea parlamentara de la Senat, Camera decizionala, noua reglementare va fi pusa in acord cu cerintele Mecanismului de Cooperare…

- Comitetul liderilor a decis marti sa introduca pe ordinea de zi a plenului camerei Deputatilor de miercuri celelalte doua legi ale Justitiei – 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind functionarea CSM – pentru dezbatere si vot final. Anterior dezbaterii celor doua acte normative, va…

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii si teatrului idis a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor. Proiectul, initiat de reprezentantul minoritatii ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Potrivit deciziei luate de comitetul liderilor grupurilor parlamentare, primul punct de pe ordinea de zi de miercuri a Camerei Deputatilor va fi modificarea regulamentului, astfel incat, in plen, dupa epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului la pachet, iar cele…

- Legea privind funcționarea CMS dar și modificarile care vizeaza organizarea judiciara vor intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Senatul este camera decizionala. Comitetul liderilor a decis marti sa introduca pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri celelalte doua legi…

- Coalitia PSD-ALDE, sprijinita de UDMR, ia in calcul convocarea pentru miercuri a unei sedinte de plen a Camerei Deputatilor in care sa voteze rapid proiectul pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, au declarat pentru HotNews.ro surse parlamentare. Proiectul a primit deja raport…

- Comisia pentru legile justitiei iși reia, luni, de la ora 10.00, dezbaterile privind propunerile de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, membrii comisiei dorind sa finalizeze acest proiect și sa treaca la dezbaterea Legii 317/2004 privind CSM. Saptamana aceasta, cel mai probabil…

- Dezbateri in Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei, reia de la aceasta ora, dezbaterile asupra celei de-a doua legi din pachetul de modificare a actelor normative din sistemul judiciar. Majoritatea intentioneaza sa…

- Proiectul PSD-ALDE de modificare a legii privind statutul magistratilor, care se dezbate la aceasta ora in plenul Camerei Deputatilor – nu s-a ajuns nici la jumatatea amendamentelor – si proiectul de modificare a Legii ANI a lui Florin Iordache au ...

- Comisia speciala parlamentara pentru elaborarea celor trei legi ale justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a finalizat miercuri seara proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa sase zile de dezbateri. Proiectul mai poate fi modificat in…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei, USR acuzand faptul ca acesta este majorat cu 36% fata de anul in curs si anuntand ca va vota impotriva. ...

- Plenul Senatului a respins, luni, initiativa PNL prin care li se interzice persoanelor condamnate definitiv sa candideze la functia de presedinte al Romaniei, decizia fiind luata cu 60 de voturi pentru si 30 impotriva, informeaza Mediafax . Initiatorii, mai multi parlamentari PNL si USR, considera…

- Comisia de aparare a Camerei Deputaților a dat, marți, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care vor fi achiziționate rachetele sol-aer Patriot, a anunțat ministrul Apararii, Mihai Fifor. * Senat: Proiectul de lege pentru achiziționarea…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca proiectul de inzestrare cu sistemul de rachete Patriot este pe drumul cel bun si se apropie de finalizare. “Ieri proiectul a trecut de Senat si acum este pe agenda Camerei Deputatilor. Avem promisiuni ca va fi aprobat asa ca vom putea trece la pasul urmator.…

- Initiativa legislativa ce permite acordarea sumei pentru chirie la salariile militarilor și polițiștilor inclusiv pe perioada cat acestia au credit imobiliar pare sa fie pasata de la o Camera la alta a Parlamentului. A stat la Senat 30 de zile, apoi a fost trimisa a Camera Deputatilor, care ar fi trebuit…

- Vosganian critica legea vaccinarii: "Multi dintre copiii care au murit de rujeola nu puteau fi vaccinati" Liderul grupului parlamentar al ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a criticat miercuri proiectul legii care instituie obligativitatea vaccinarii, adoptat de Senat, afirmand ca…

- Comisia juridica a Senatului a votat miercuri un raport de adoptare a initiativei legislative care sporeste imunitatea judecatorilor CCR, prevazand ca acestia nu vor putea fi urmariti penal, retinuti sau arestati fara incuviintarea a doua treimi din membrii Curtii. Initiativa a fost adoptata…

- Functionarii publici pot ramane in functii si dupa ce implinesc varsta de pensionare. Proiectul a primit votul final la Camera Deputatilor, la a treia incercare. Initiativa prevede modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Atunci cand implinesc varsta standard…

- Drepturile salariale ale profesorilor, caștigate in instanța, ar putea fi platite eșalonat. Proiectul de lege inițiat de premier, vicepremier și ministrul Educației, in calitate de parlamentari, alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost pus in dezbatere publica la Senat, dupa ce a fost adoptat,…

- Proiectul UDMR, care prevede ca cei condamnați scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat, luni și merge la Camera Deputaților, for decizional. Potrivit inițiativei legislative , scapa de inchisoare toți cei care au executat cel puțin jumatate din pedeapsa pana…

- Proiectul de lege isi propune sa sanctioneze cu amenda de la 100 de lei la 2.000 de lei evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza, refuzul furnizarii de servicii unei persoane care alapteaza un copil mic sau interzicerea in orice mod a alaptarii in spatii publice, potrivit expunerii…

- USR considera ca se impune introducerea acestei interdicții in Constituție in contextul asaltului asupra Justiției pe care coaliția PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13 și care a culminat dupa 9 luni cu proiectul de modificare a legilor justiției ce submineaza independența…

- Comisia economica a acordat, luni, raport favorabil propunerii legislative initiata de senatorul PSD Serban Nicolae, prin care se reduc cu 50% taxele si impozitele datorate pentru constructiile ridicate pe grinduri si alte terenuri cu modificari naturale sau prin lucrari de amenajare hidrotehnica.…

- Proiectul primise anterior raport favorabil si din partea Comisiei de buget si a Comisiei de administratie a Senatului. Proiectul de lege prevede ca in scopul dezvoltarii activitatilor economice, crearii de locuri de munca si cresterii veniturilor bugetare, se instituie un regim fiscal derogatoriu…

- Toader, replica pentru Iohannis: Ministrul Justitiei nu are initiativa legislativa Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, in replica la afirmatiile presedintelui, ca el nu are, conform legii, initiativa legislativa si nici nu decide care este calea pe care un proiect de lege…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca ministrul Justitiei a mers cu pachetul de Legi ale justitiei in Parlament, fara a avea drept de a legifera, face ce demonstreaza ca se poate si mai netransparent decat pana acum. In cadrul unei declaratii de presa de vineri, Toader a explicat…

- Scoaterea Inspecției Judiciare din subordinea ministrului Justiției și inființarea unui organism independent este una dintre modificarile la cele trei legi ale Justiției din pachetul de legi care a ajuns marți la Camera Deputaților, a anunțat marți vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache,…

- Coaliția de guvernare și-a asumat proiectul de lege pe Legile Justiției. Inițiativa legislativa este o alta decat cea trimisa de ministrul Justiției, Tudorel Toader, și a fost depusa marți la Camera Deputaților. Proiectul este asumat de catre deputații social-democrați, Florin Iordache, Eugen Nicolicea…

- Presedintele Comisiei de munca, Adrian Solomon, a mentionat ca proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 263/2010 in sensul includerii in categoria beneficiarilor pensiei de invaliditate si a persoanelor care desfasoara activitate de voluntariat in domeniul situatiilor de…

- Deputatii au adoptat cu 274 voturi "pentru" proiectul de lege de respingere a Ordonantei Guvernului 14/2015 pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Proiectul…

- Legea pensiilor | Modificare legislativa privind pensia de invaliditate si cea de urmas Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat luni o serie de amendamente la Legea pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente,…

- Proiectul de lege prin care era prevazuta interdictia expresa pentru condamnatii penal de a candida pentru functi de presedinte al Romaniei a primit un raport de respingere, luni, 30 octombrie, in Comisia juridica a Senatului. Proiectul a fost inițiat de 24 de parlamentari USR și PNL și prevede tocmai…

- Ordonanța privind plata defalcata a TVA intra la vot, marți, in plenul Senatului. Potrivit modificarilor aduse in comisia de buget-finante, urmeaza ca aceasta masura de split TVA sa se aplice doar pentru firmele aflate in insolventa, faliment si cele care la finalul anului 2017 au datorii la plata TVA.…

- Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat luni o serie de amendamente la Legea pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente, cumulul nefiind permis insa si celor care s-au pensionat anticipat. Amendamentul potrivit…

- Proiectul de lege depus la Senat de parlamentari PNL-USR, prin care se interzicea persoanelor condamnate penal sa candideze pentru funcția de președinte al Romaniei, a fost respins, luni, de Comisia juridica a acestei Camere. Initiativa viza modificarea Legii nr. 370/ 2004 pentru alegerea președintelui…

- Deputatii din Comisia de munca au dat luni vot favorabil proiectului de lege pentru completarea Legii 263 din 2010, Legea pensiilor, adoptand intre altele un amendament asumat de toti membrii comisiei, unul dintre initiatori fiind presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Deputatii au adus…

- Proiectul depus de Opoziție vizeaza modificarea articolului 28 al Legii 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei prin introducerea unui nou alineat care prevede ca "nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari penale definitive". In expunerea…

- Astfel, potrivit unui amendament depus de deputatii PSD din Comisia juridica si adoptat de plen, „pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii”. Forma initiala a legii, criticata…

- Camera Deputaților a admis parțial, marți, cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis privind modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 pentru organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, stabilind ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport…

- Comisia de administratie a Camerei Deputatilor va dezbate saptamana viitoare proiectul de lege initiat de PSD care-i obliga pe elevi sa poarte uniforme in scoala, pentru a mai netezi discrepantele sociale. Guvernul Grindeanu a avizat negativ proiectul, apoi a fost trantit, iar Opozitia inca analizeaza…

- "Doamna Plumb, ați spus ca sunteți nevinovata, poate, dar nu aici se decide. Nu Parlamentul Romaniei decide cine este vinovat din punct de vedere juridic in țara asta. Asta este problema mare a zilei de astazi. Doamna Plumb, va faceți un mare deserviciu, pentru ca ramaneți cu aceasta fantoma in cariera…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat un raport de respingere a initiativei PNL de alegere a primarilor in doua tururi, asa cum era pana in 2008. Raportul a primit sase voturi ”pentru” (PSD si ALDE), 4 voturi ”impotriva” (PNL si USR) si o abtinere (UDMR). Raportul de respingere a initiativei PNL de…