O noua aplicatie pentru smartphone: Followerii tai de pe Instagram pot vedea o harta cu locurile pe care le vizitezi

O noua aplicatie pentru smartphone iti arata toate locurile pe care prietenii tai de pe Instagram le-au vizitat de cand si-au creat profilul - si, in mod similar, le arata prietenilor tai care au descarcat-o toate locurile in care ai fost tu.



Aplicatia ii ofera astfel oricaruia dintre followerii tai posibilitatea sa-si faca o idee foarte apropiata de realitate despre obiceiurile tale si despre locurile pe care le frecventezi.



Aplicatia "Who's in Town", care poate fi descarcata atat pe telefoanele cu iOS, cat si pe cele cu Android, prezinta aceste date sub forma unei harti care…