Stiri pe aceeasi tema

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste astazi cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei. Misiunea…

- Una dintre legile importante pentru Romania a fost adoptata de Camera Deputaților in ședința sa de miercuri, 7 martie. Este vorba de legea privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. „Am fost desemnat raportor al Comisiei de Industrii pentru dezbaterea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma gandesc cu groaza, punandu-ma in situația ambasadorului Statelor Unite la București, Hans Klemm, cum ar sta lucrurile daca ar fi schimbați șefii marilor parchete cu persoane nedispuse sa bata din calcaie, sa se ploconeasca și sa serveasca alte interese decat interesul…

- Florin Iordache este de parere ca vizita lui Frans Timmermans in Romania a fost una reusita. „Eu vorbesc din perspectiva parlamentara ca a fost o vizita reusita, cel putin intalnirea de la Parlament, stiu ca dumnealui a avut foarte multe intalniri, dar si in perspectiva declaratiei pe care…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el precizand ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- Simpla prezența la București a celui de-al doilea om din Comisia Europeana – practic, ”guvernul Europei” – spune mai multe decat declarațiile facute, la finalul vizitei, de oficialul de la Bruxelles . Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a trantit pe masa ingrijorarile Europei despre noi, acasa la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti. "In MCV se vorbeste…

- Cand va scapa Romania de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV)? Este intrebarea pe care ne-o adresam cu totii. Frans Timmermans a facut un anunt soc. 2019 nu este un termen limita. Incercarea de schimbare a legilor justitiei i-a scos din minti pe oficialii europeni. Anuntul lui Timmermans facut…

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Proiectul pilot destinat Vaii Jiului urmeaza a fi lansat la Bruxelles. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost invitați sa ia parte la acest eveniment, programat in perioada 24-27 februarie, in cadrul caruia se deschide o axa de finanțare destinata zonelor care risca sa iși piarda producția…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, atrage atenția ca lipsa investițiilor in infrastructura feroviara din Romania a dus atat la creșterea numarului de accidente, cat și a timpului de deplasare a trenurilor. Alexandru Baișanu a facut aceste afirmații in ședința de astazi a Comisiei de Transporturi…

- Deputatul Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, potrivit datelor oficiale, principalii factori care au generat inflația din a doua parte a anului trecut sunt de natura externa, la care se adauga…

- Senatul, unda verde pentru sistemele de racheta HIMARS Senatul a adoptat luni proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta, HIMARS. Este vorba de un program în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, care va fi desfasurat în…

- Cu greu va mai putea Romania sa atraga investitori straini, in anii care vin, daca Revolutia Fiscala va continua in forma stabilita prin OUG 79/2017, sustin specialisti in fiscalitate. In conditiile in care tara noastra oricum nu avea prea multe de oferit, statul a mai taiat si din facilitatile fiscale…

- Cea de-a patra ediție a targului ARpicultura, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, va avea loc in 24 și 25 februarie la Expo Arad. Mierea, aurul lichid la targul ARpicultura 2018 – oferta bogata și alternative sanatoase pentru consum. „Astazi, mierea…

- Banca Nationala a Romaniei isi exprima ingrijorarea cu privire la incertitudini provocate de transferul catre angajati a contributiilor sociale, precum si de potentiale corectii fiscale pentru ca Romania sa se incadreze si in acest an in tinta de deficit.

- Oamenii de afaceri sustin ca economia romaneasca nu avea nevoie de Revolutie Fiscala si ca OUG 79/2017 risca sa faca foarte mult rau mediului privat autohton, daca nu i se aduc urgent modificari. Din pacate, modificarile iau timp, iar amanarea discutarii in Parlament a ordonantei prin care s-a aprobat…

- Romania nu face decat sa adune avertismente: desi este o stea europeana a cresterii economice prin consum viguros, neglijeaza insa investitiile si se pregateste pentru un viitor dificil, considera analistii, potrivit unei analize AFP.

- Romania nu face decat sa adune avertismente: desi este o stea europeana a cresterii economice prin consum viguros, neglijeaza insa investitiile si se pregateste pentru un viitor dificil, considera analistii, potrivit unei analize AFP.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Mai multi membri ai Partidului Social Democrat se intalnesc la aceasta ora cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia, organism care a transmis de multiple ori invitatia ca Romania sa inainteze, spre analiza si consultare, modificarile legilor justitiei. Opozitia nu a fost invitata la intalnire.…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- El a fost intrebat daca, in intalnirile sale cu oficialii de la Bucuresti, a cerut sprijinul in cazul in care se va ajunge la un vot privind activarea articolului 7 al tratatului UE, o procedura care ar putea conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, din cauza refuzului…

- Numarul pacienților romani in spitalele și clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 și 2017, atrași fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generație, de specialiști bine pregatiți și cu experiența, dar și de condițiile excelente din spitale In fiecare an, peste 40 de milioane…

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Victor Negrescu este propunerea PSD pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene. El a ocupat functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene din 27 iunie 2017 si este din nou propunerea PSD pentru aceasta functie. El a intrat in politica in urma cu 17 ani, fiind mai intai…

- Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Emil Boc, la DIICOT in dosarul medicului Lucan Primarul Emil Boc a ajuns, miercuri, la sediul DIICOT Bucuresti, pentru a fi audiat in calitate de martor, in dosarul medicului Lucan. Audierea vine dupa ce Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de…

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata Agerpres de misiunea diplomatica. „Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata de misiunea diplomatica."Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim o…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- Top 300 Capital este una dintre publicatiile de referinta de pe piata media din Romania, cu o traditie indelungata. Din 2002 si pana in prezent, Top 300 Capital a celebrat an de an antreprenoriatul si a adus in atentia opiniei publice povestile celor mai de succes oameni de afaceri romani.

- Ambasada Frantei in Romania 'urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop', se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres. …

- Propunerea legislativa vizeaza modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale si este initiata de 7 deputati PSD, respectiv: Caprar Dorel-Gheorghe (presedintele Comisiei de Aparare a Camerei), Weber Mihai (presedintele Comisiei comune…

- O parte dintre lucrurile despre care nu s-a prea vorbit Pentru a putea intelege cine, ce si cum s-a intamplat in dosarul Microsoft trebuie sa facem un scurt istoric al industriei software si al principalilor actori, privati, guvernamentali si institutionali ce au definit-o. Astfel, aparitia PC-ului…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Legile Justiției | Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, condusa de un procuror sef Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni seara dezbaterile la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce, in prealabil, a dezbatut timp de noua ore…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- La ani buni de cand nu a mai jucat intr-o producție cinematografica, dupa ce s-a afirmat in telenovele, Lili Sandu vorbește despre ceea ce-și dorește foarte mult, actoria. Asemeni altor colegi din generația sa, dupa o cariera in muzica, Lili Sandu a avut șansa sa joace in cele mai urmarite telenovele…

- Institutului ”Cantacuzino” trece in subordinea Ministerului Apararii Nationale. Deputatii au aprobat miercuri seara proiectul de lege pentru adoptarea OUG nr. 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si…