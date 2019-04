O maşină electrică Tesla a luat foc în parcare Imaginile camerelor video au fost publicate duminica, pe reteaua sociala Weibo impreuna cu specificatia #AutocombustionTesla. Inregistrarea a avut 22 de milioane de vizualizari pana in prezent. In imagini se vede un fum alburiu ce iese din partea de jos a masinii Tesla Model S, garata intr-o parcare interioara, inainte ca o explozie puternica sa provoace caderea vehiculului. Mașina a continuat apoi sa arda. Din fericire, incidentul nu a facut victime. "Suntem pe cale sa contactam serviciile de specialitate implicate in acest incident si de a oferi colaborare in scopul rezolvarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Provenita de la o camera de supraverghere, inregistrarea video a fost publicata duminica pe reteaua sociala Weibo, cu hasthtag-ul "Tesla ia foc singura" ("Tesla self-ignites"), si pana acum a ajuns la peste 22 milioane de vizualizari. Inregistrarea video surprinde o masina Tesla parcata intr-un garaj…

Compania americana Tesla Inc a declarat luni ca a trimis o echipa sa investigheze explozia unui autoturism Tesla Model S, dupa ce un clip video cu incidentul a aparut pe rețelele de socializare chineze, scrie Reuters. Întregistrarea video a devenit virala pe rețeaua Weibo, cu hasthtag-ul…

