- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- Secom, companie romaneasca specializata in importul, promovarea și comercializarea de produse naturale pentru sanatate și frumusețe, a finalizat anul 2017 cu o cifra de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro, in creștere cu peste 22% fața de anul anterior. Evoluția Secom® a determinat urcarea…

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile EY din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Sute de mii turiști ar urma sa viziteze Timișoara in urmatorii ani, din spusele reprezentanților primariei, iar plimbarea lor ar fi mult mai ușoara daca ar avea la dispoziție un city card. In luna iunie a anului 2015, consilierul local Constantin Ștefan Sandu propunea ca primaria sa elibereze…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor românești de tehnologie, își începe activitatea. Cu sedii în București și Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovației românești, Techcelerator este primul accelerator din România…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Senatorul ii felicita pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le transmite ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere a Justitiei. Felicitari zecilor si sutelor de…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- A crescut agresivitatea verbala si comportamentala intre politicienii romani, fapt care poate duce la aparitia unor riscuri privind evolutia tarii, este de parere psihologul clujean Daniel David, prorectorul UBB, care a conceput un „Ghid de igiena mintala si interactiune sociala”. Psihologul…

- Vedetele TIFF, Untold si Electric Castle Singurul oras din România cu doua teatre si doua opere nationale (române si maghiare), Cluj-Napoca este în acelasi timp si decorul celui mai mare festival românesc de film, TIFF, si a doua festivaluri de muzica ce atrag un numar…

- Cluj-Napoca, 31 dec /Agerpres/ - Unul dintre cele mai mari orase din Romania, Cluj-Napoca este in mod egal un pol cultural si un centru administrativ, cu importante voci atat in domeniul justitiei, cat si al economiei sau al politicii. Efervescenta vietii acestui oras este sustinuta si de faptul…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR). In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii…

- Intr-un vot acordat de administratorii deținatorilor de obligațiuni, Moti Ben-Moshe a caștigat cu o majoritate clara in fața miliardarului Naty Saidoff. Doar doi dintre cei 15 deținatori de obligațiuni au votat pentru Saidoff. Compania deținuta de miliardarul Lev Leviev, supranumit "regele diamentelor",…

- Rezervarile de zboruri spre Cluj-Napoca au crescut cu 67% în ultimele 12 luni, în timp ce prețul biletelor de avion a scazut cu circa 17%. “Cu o scena artistica înfloritoare și atmosfera sa autentica, de teritoriu neexplorat, nu este de mirare ca tot mai mulți turiști vor…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat achiziția a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intenția de a dezvolta parcul pana la 500.000 mp in urmatorii doi ani.

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General din data de 18 decembrie 2017, procurorii au avansat substanțial in ceea ce privește cunoașterea și stabilirea unor stari de fapt relevante pentru contextul existent in decembrie 1989. Astfel, se confirma de catre Parchetul General al Romaniei lovitura…

- Stadiul cercetarilor in dosarul Revolutiei Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, într-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor în dosarul Revolutiei. Procurorii militari sustin ca, în urma administrarii de probe în dosarul Revolutiei, concluzia…

- Potrivit proiectului de buget, pentru 2018, Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni i-a fost alocat un buget de 25,4 milioane de lei (majorare cu 44,6% fata de 2017). Acest buget va fi suplimentat cu 3 milioane de lei, sursa de finantare fiind Fondul de rezerva al Guvernului.Amendamentul…

- Cele mai mari cheltuieli din totalul celor 3,59 miliarde de lei, care apar in executia bugetara, sunt, asa cum era previzibil, subventiile. Cele mai mari sunt cele acordate pentru transportul in comun (464 milioane de lei) si cele pentru apa calda si caldura (300 de milioane de lei), dat fiind ca,…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- In ultimele 60 de zile, aproape 5.000 de pasageri ai companiilor aeriene au fost afectati de intarzierea unui zbor sau anularea acestuia, aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca inregistrand cele mai multe probleme la zboruri, aproape 50 de curse din Bucuresti generand neplaceri pasagerilor si…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Piata Victoriei din Capitala, cât si în mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, si…

- Fondul de investiții Vitruvian Partners, cu sediul in Marea Britanie, cumpara 30% din acțiunile producatorului roman de soluții de securitate Bitdefender, tranzacția evaluand compania la 600 de milioane de dolari. ”Bitdefender va fructifica noul parteneriat cu Vitruvian Partners pentru a-si intari pozitia…

- Catalina Ponor, despre 1 decembrie: ”O zi in care noi am reusit sa aratam lumii ca Romania exista oriunde”. Multipla campioana olimpica, Catalina Ponor a ținut sa transmita un mesaj romanilor, cu ocazia zilei naționale. ”O zi importanta, o zi in care Romania s-a remarcat, o zi care pana la urma urmei…

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca „aproape 176 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in infrastructura de gestionare…

- Scurt si devastator: asa poate fi caractezizat comunicatul emis luni de catre Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarea legilor Justitiei care se pune la cale la Bucuresti. Este vorba de patru randuri, care incapsuleaza cea mai severa evaluare pe care ne-o face partenerul nostru strategic…

- De mai bine de 20 de ani, Marius Mihaita este secretarul Primariei Sectorului 3. Daca te uiti in declaratia lui de avere, mai ca ii plangi de mila. Nu are nici macar casa, doar o masina din 2006, o Skoda. In realitate, ar fi cel mai bogat functionar public din Romania. Locuieste intr-un imobil somptuos,…

- Averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a atins pentru prima oara 100 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu 2,4 miliarde de dolari peste noapte, în conditiile în care actiunile Amazon au urcat cu 2% pe fondul optimismului legat de Black Friday în SUA, scrie Bloomberg.…