O mare a secat din cauza fabricilor de blugi: Concluzia UIMITOARE a unui documentar BBC

Stiri pe aceeasi tema

- Fabricarea unei perechi de blugi poate necesita si peste 15.000 de litri de apa, este concluzia unui documentar BBC, efectuat de jurnalista britanica Stacey Dooley. In cadrul documentarului, Stacey Dooley a mai relevat și faptul ca in producția bumbacului (cel mai utilizat material din UE) sunt consumate…

- In locul marii Aral acum este deșert, marea din Kazahstan incepand sa scada odata cu anii ’60, dupa ce autoritațile sovietice au devait cursul a trei rauri pentru folosirea apei in industria textila. Secarea marii este considerat cel mai mare dezastru ecologic, potrivit liberteatea.ro.Jurnalista…

- Producția hainelor de bumbac, in special a blugilor a determinat secarea unei mari intregi, iar dezastrul ecologic este doar la inceput. Secarea Marii Aral, din Kazahtan, este pusa pe seama cultivarii bumbacului.

- Producția hainelor de bumbac, in special a blugilor a determinat secarea unei mari intregi, iar dezastrul ecologic este doar la inceput, Secarea Marii Aral, din Kazahtan, este pusa pe seama cultivarii bumbacului. Autoritațile sovietice au devait cursul a trei rauri pentru folosirea apei in industria…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania…

- Productia de porumb se anunta generoasa in acest an, dar bucuria fermierilor este umbrita de problemele si de riscurile generate de pesta porcina. Consumul intern de cereale va scadea dupa decimarea animalelor, iar porumbul furajer va ramane in hambare.

- Opt mașini au fost distruse și alte trei au fost avariate in urma unui incendiu puternic la un service auto din Paulești, județul Prahova. Din primele cercetari, pompierii susțin ca focul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric. Focul a cuprins marți seara un service auto situat la intrarea…

- Vremea rece și ploioasa din aceasta vara a scazut drastic producția de miere. Apicultorii abia reusesc sa hraneasca albinele. "Este cel mai dezastruos an din ultimii 30", se plang apicultorii din centrul țarii.