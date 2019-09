Stiri pe aceeasi tema

- Pe Calea Dorobantilor din Cluj-Napoca s-au petrecut, aseara, scene demne de filme cu mafioti. Doi barbati cu cagule cu amenintat o femeie cu pistolul. Politia i-a identificat rapid pe suspecti, iar astazi, unul dintre ei a fost retinut.

- Politisti de investigatii criminale din Constanta au depistat o femeie care era urmarita international pentru comiterea unor fapte comise in Franta. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. Ieri, politisti de investigatii criminale din cadrul…

- O femeie a fost ranita grav in urma unei explozii ce a avut loc in propria locuința in comuna Șona, județul Alba. In cursul nopții Garda de Intervenție Blaj a intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru efectuarea cercetarilor in vederea stabilirii cauzei ce a dus la producerea exploziei. …

- Miercuri, 31 iulie 2019, de la ora 18.30, in sala de expoziții de la parterul Castelului Karolyi din municipiul Carei a avut loc vernisajul expoziției itinerante de icoane „Drumul Icoanelor”, a artistului iconar Ștefan Ferenczi. Evenimentul a fost deschis și moderat de Dragoș Georgescu, director al…

- Femeia si bunurile respective au fost duse la sediul sectorului, pentru cercetari, iar in colete politistii de frontiera au descoperit aproximativ 100 de kilograme de pietre de diferite dimensiuni, forme si culori, posibil chihlimbar, a caror valoare s-ar ridica la suma de 100.000 de lei.

- Nascuta la Carei in 16 iulie 1981, Smaranda a fost eleva Liceului de Arta Aurel Popp din Satu Mare, unde s-a situat in fruntea listei celor admisi, iar mai apoi studenta la Academia de Arte si Design din Cluj Napoca, sectia de pictura. Talentul ei a fost evident inca din gimnaziu, cand a fost descoperita…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj au depistat un cetatean italian, in varsta de 69 de ani, urmarit international, pentru fapte comise in Italia. La data de 20 iunie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale Cluj și ai Directiei…