- O educatoare si o ingrijitoare de la o cresa din municipiul Alba Iulia sunt acuzate de parintii unor copii ca ar fi avut un comportament agresiv la adresa minorilor, atat fizic, cat si verbal, fiind depuse in acest sens plangeri la Politie, care a deschis un dosar penal. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in legatura cu modul in care organele de urmarire penala au actionat in cazul uciderii adolescentelor din judetul Olt. …

- In cursul zilei de luni, procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au efectuat acte de urmarire penala in aceasta cauza, constand in ridicarea unor documente de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, DIICOT - Serviciul Teritorial…

- Fiscul a avut, anul trecut, activitați de control fiscal cu privire la impozitul pe venit aferent unui numar de 410 persoane cu averi mari, reiese dintr-un raport al ANAF.Conform sursei citate, au fost finalizate 184 de actiuni de verificare a situatiei fiscale personale si inspectii fiscale…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au dispus la data de 28 iunie 2019 punerea in miscare a actiunii penale impotriva a 8 inculpati in dosarul poștașilor de la Sebeș. Aceștia sunt cercetați de abuz in serviciu și fals intelectual. Mai mult, pe numele celor opt persoane, procurorii…

- Conform documentului publicat de unul dintre grupurile de sustinere a fetitei, dar si in presa locala, emis in 19 iunie si valabil 15 zile, la locuinta asistentului maternal Mariana Saramat se presupunea ca se gasesc bunuri sau inscrisuri cu valoare probatorie in cauza. Procurorul urma sa stranga probe…