- Statele Unite ale Americii au acuzat luni Rusia de ,,escaladarea nesabuita” a situației din Venezuela prin primiterea de avioane militare și de personal în țara lovita de criza, asupra careia SUA a impus multiple sancțiuni, informeaza Reuters. Avioanele rusești și personalul…

- Statele Unite au adaugat pe lista persoanelor cu interdictie de viza alti 340 de apropiati ai presedintelui Nicolas Maduro, cu incepere de luni, a anuntat joi Departamentul de Stat american, relateaza AFP. "Peste 600" de indivizi au fost lipsiti de viza SUA de la sfarsitul lui 2018, a declarat purtatorul…

- Statele Unite au promis luni o "reactie rapida" la orice "amenintare, violenta sau intimidare" impotriva opozantului venezuelean Juan Guaido, recunoscut de Washington ca presedinte interimar, la intoarcerea acestuia la Caracas, informeaza France Presse. "Statele Unite acorda o mare importanta intoarcerii…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a anuntat, printr-un mesaj postat duminica pe Twitter, ca luni se va intoarce la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud si face apel la populatie sa manifesteze cu aceasta ocazie, informeaza AFP, relateaza agerpres.CITESTE SI: Semnele prin care…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe a acuzat vineri Statele Unite și aliații sai din NATO ca au discutat despre cum sa înarmeze opoziția din Venezuela și ca Washingtonul desfașoara forțe speciale și echipament în apropierea națiunii din America de Sud, relateaza Reuters.Moscova a…

- Brazilia va pune sambata la dispozitie in apropierea frontierei cu Venezuela ajutor umanitar pentru aceasta tara in cadrul unei operatiuni realizate "in cooperare cu Statele Unite", a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintiei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Acest ajutor, in hrana…

- Mai multe țari membre ale Uniunii Europene, printre care Marea Britanie, Franța, Germania și Spania l-au recunoscut pe Juan Guaido drept președinte interimar al Venezuelei, lucru care l-a infuriat pe Nicolas Maduro, cel care ocupa in prezent funcția de șef al statului venezuelean. Maduro este suparat…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…