O bătrână a murit după ce tractorul în care se afla s-a răsturnat O femeie de 72 de ani a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce tractorul condus de fiul sau s-a rasturnat peste ea, pe camp, intre localitatile Ciuchici si Nicolint. „Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca un barbat de 50 de ani, din Resita, ar fi condus un utilaj agricol, tip tractor, in afara drumului public, […] Articolul O batrana a murit dupa ce tractorul in care se afla s-a rasturnat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 72 de ani a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce tractorul condus de fiul sau s-a rasturnat peste ea, pe camp, intre localitatile Ciuchici si Nicolint, anunța AGERPRES."Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca un barbat de 50 de ani, din Resita, ar fi condus un utilaj agricol,…

- O femeie de 72 de ani a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce tractorul condus de fiul sau de 50 de ani s-a rasturnat peste ea, pe camp, intre localitatile Ciuchici si Nicolint. Fiul femeii, un barbat de 50 de ani din Resita, ar fi condus un utilaj agricol, tip tractor, in afara drumului public, intre…

- "Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca un barbat de 50 de ani, din Resita, ar fi condus un utilaj agricol, tip tractor, in afara drumului public, intre Ciuchici si Nicolint, iar din cauza unor denivelari si movile de pamant, utilajul s-ar fi rasturnat, cazand peste mama soferului, o femeie…

- O femeie de 72 de ani a murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce tractorul condus de fiul sau s-a rasturnat peste ea, pe camp, intre localitatile Ciuchici si Nicolint. "Din primele cercetari s-a stabilit faptu...

- Un grav accident petrecut aseara pe un drum comunal din satul Fornadia, comuna Șoimuș, județul Hunedoara. In urma incidentului care s-a produs in jurul orei 20.40, un barbat in varsta de 70 de ani a murit, iar soția sa in varsta de 63 de ani a fost grav ranita. Conform adevarul.ro, in timp ce conducea…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a murit azi, la Spitalul Județean Hunedoara, dupa ce ieri fusese internat in urma unui accident. Batranul și soția sa, in varsta de 64 de ani, s-au rasturnat cu tractorul pe raza comunei Fornadia, a anunțat glasulhd.ro. Tractorul era neinmatriculat și tracta o semiremorca…

- UPDATE – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “Un barbat de 43 de ani, care a condus un tractor fara cabina dinspre centrul localitatii Barsana spre Valea Caselor, pe o portiune de drum in panta a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din pacate…

- Un tanar din judetul Sibiu a murit strivit de tractor duminica, dupa ce a efectuat o manevra gresita si s-a rasturnat, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean, informeaza Agerpres. Doua echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu au intervenit pe drumul ...