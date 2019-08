Numărul noilor locuri de muncă din SUA, înfiinţate în iulie a depăşit uşor aşteptările Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 164.000 de noi locuri de munca, usor peste cifra de 163.000 noi de locuri de munca preconizata de analisti, in timp ce rata somajului s-a mentinut la 3,7%, pentru a doua luna consecutiv.



Economia americana trebuie sa creeze aproximativ 100.000 de noi locuri de munca in fiecare luna pentru a tine pasul cu cresterea populatiei apta de munca. De asemenea, Departamentul american al Muncii a revizuit in jos cifrele pentru mai si iunie, cand au fost create cu 41.000 de locuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

