Nu putem pune lacăt clipelor! Iti trebuie sa inoti prin valuri de intamplari bune si rele, sa cunosti fel si fel de oameni, ca sa realizezi ca diferenta dintre ceea ce esti si ceea ce vrei sa fii este ceea ce faci. Iti trebuie sa treci prin fel de fel de momente pentru a intelege ca viata e o insiruire de clipe pretuite sau pierdute, o suma de imbratisari, bucurii, tristeti, oameni intalniti si pierduti, sanse de care am profitat sau sanse ratate. Exista momente in care nu trebuie sa justifici nimic, acelea traite doar pentru tine. Exista momente in care nu iti va spune nimeni unde incepe un drum si unde trebuie… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

