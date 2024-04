Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au ramas peste noapte in supravegherea zonei afectate de incendiul de litiera izbucnit ieri, in apropierea Drumului Sfantului Ioan, care s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 10 ha.Avand in vedere faptul ca zona a cuprins foarte multe pante abrupte,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au ramas peste noapte in supravegherea zonei afectate de incendiul de litiera izbucnit ieri, in apropierea Drumului Sfantului Ioan, care s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 10 ha.Avand in vedere faptul ca zona a cuprins foarte multe pante abrupte,…

- Ploșnițele au invadat mai multe cartiere din Cluj-Napoca. Clujenii se plang ca insectele sunt peste tot și cer ca primaria sa efectueze acțiuni de dezinsecție urgent.,,Buna ziua, Se poate face ceva in privinta invaziei de plosnite? Pe vremuri se faceau dezinsectii regulat, dar de vreo doi ani incoace…

- Clujenii care locuiesc pe o strada din cartierul Dambul Rotund reclama ca sunt intoxicați, pur și simplu de fumul produs de soba vecinilor. Aceștia susțin ca exista persoane care ard zilnic materiale de construcții, in sobele din casa, iar orice incercare de a rezolva problema este in zadar, deoarece…

- Clujenii reclama ca in Parcul Rozelor, in apropiere de skatepark se plimba tot felul de indivizi dubioși, de multe ori aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Aceștia cer Primariei sa intervina și sa realizeze mai multe controale in zona. ,,Buna seara, in parcul rozelor, in zona…

- Un clujean, probabil enervat și satul de nesimțirea unora, s-a gandit sa lase un mesaj pentru cei care iși fac nevoile langa garajul lui. Nesimțirea și indiferența unora te poate surprinde oricand, dar niciodata nu te gandești ca cineva ar putea chiar sa-și faca nevoile in fața proprietații tale. Astfel,…

- Un manașturean nu mai rezista cu nesimțirea celor care trec pe langa garajul lui și iși fac nevoile acolo, cu nesimțire.”Care va faceți necesitațile langa garaj va bat ca pe hoții de cai”, a scris clujeanul pe bucata de placaj fixata apoi de un copac.Anunțul a stranit și amuzament, dar pe de alta parte…

- Mizerie și dejecții umane, așa arata pasajul subteran de la gara din Cluj-Napoca, care leaga stațiile de transport public, cu parcarea de la magazinul Dedeman. Clujenii cer Primariei sa intervina pentru a face curațenie in zona. Se lovesc insa mereu de același raspuns: „pasajul ține de CFR și nu de…