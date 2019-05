Stiri pe aceeasi tema

- Cateva persoane au huiduit atunci cand și-a facut apariția premierul Viorica Dancila, susținatorii i-au acoperit cu aplauze și scandand „Romania!”. Premierul Viorica Dancila a participat la Festivalul Pastoresc Urcatul Oilor la Munte, alaturi de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes și ministrul…

- In timp ce Liviu Dragnea si mai multi lideri si candidati PSD la europarlamentare s-au adunat, duminica, la Targoviste, unde a fost organizat ultimul miting de campanie al social-democratilor inainte de alegerile din 26 mai, premierul Viorica Dancila, insotita de ministrul Finantelor Publice, Eugen…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a reluat duminica ideea de a lua masuri pentru a-i readuce in tara pe romanii care muncesc in strainatate, dupa ce anul trecut el spunea ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra. „Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae…

- Romania este o tara sigura pentru investitori, ce inregistreaza progrese in ceea ce priveste stabilitatea cadrului institutional si in consolidarea bugetara, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul intalnirilor pe care le-a avut sambata, la Washington, cu reprezentantii…

- Am convingerea ca toti cei care au inteles sa abordeze serios acest subiect in cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleasi argumente economice, sociale si nu in ultimul rand, nationale, ca si mine. Toti cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au inteles care sunt…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, și-a explicat, sâmbata seara, pe Facebook, declarațiile privind un pachet agresiv pentru piața muncii, SCRIE mEDIAFAX. În plus, le-a reiterat și a subliniat ca toate discuțiile trebuie sa aiba în vedere România drept stat membru…

- Producatorul Jurnalului economic, Simona Popa, si jurnalistul economic, Simona Simionescu continua sirul plecarilor din barca Digi 24. Anterior, Oana Despa, sefa sectiei de investigatii si-a anuntat demisia de la postul de televiziune printr-o postare pe pagina personala de Facebook. Odata cu ea pleaca…

- Grupul energetic francez Engie SA va prezenta un plan de reducere a costurilor, menit sa majoreze profitul cu un miliard de euro, a anuntat publicatia financiara franceza Les Echos, transmite Reuters. Planul va fi anuntat saptamana viitoare la prezentarea rezultatelor financiare ale companiei…