- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, indiferent ce s-ar intampla, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson, raspunzand unor afirmatii conform carora un consilier guvernamental ar fi spus ca parlamentul britanic a ratat ocazia de a bloca un Brexit fara…

- ''Ceea ce dorim este sa spunem absolut clar ca 'plasa de siguranta' nu este buna, este moarta, trebuie sa se renunte la ea. Dar exista perspective pentru a finaliza un nou acord. Ceea ce vrem este sa construim un nou parteneriat cu toate lucrurile care conteaza pentru noi - cooperare privind apararea,…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat luni ca exista toate sansele pentru a incheia un nou acord cu Uniunea Europeana privind Brexitul si a subliniat ca personal doreste si un nou acord comercial cu blocul...

- Opozitia laburista va face tot ce este posibil pentru a impiedica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, citat de Reuters. Noul premier britanic Boris Johnson a promis miercuri, la preluarea mandatului, ca va…

- Ministrul britanic al finantelor, Philip Hammond, care se opune unui Brexit fara acord, si-a anuntat duminica intentia de a demisiona in cazul in care fostul ministrul de externe Boris Johnson devine prim-ministru, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson,…

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters. Johnson este favorit in aceasta cursa, in care mai este angrenat ministrul…

- Fostul ministru de externe britanic c a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii Inaltei…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…