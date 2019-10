Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez, una dintre cele mai sensibile artiste ale peisajului muzical actual, revine dupa o pauza lunga și abia indurata de catre fanii infocați ai acesteia și lanseaza piesa „Lose You To Love Me”, care se numara printre cele mai oneste balade ale anului. „Lose You To Love Me” este un material…

- Vedeta pop Selena Gomez a lansat pe retelele de socializare o misterioasa campanie de expectativa, fapt ce i-a determinat pe fanii ei sa creada ca se pregateste de lansarea unui nou material muzical, dupa o pauza de mai multi ani de la aparitia albumului sau 'Revival', in 2015, relateaza vineri…

- Noul look al Selenei Gomez dupa nunta lui Justin Bieber cu Hailey Baldwin. Artista arata total diferit acum. Iata cum a fost surprinsa Selena Gomez, despre care s-a spus ca ar fi suferit enorm dupa nunta lui Justin Bieber, fostul ei iubit, cu Hailey Baldwin

- Acest cover reprezinta un mash-up cu peste 20 de interpretari ale piesei si celebreaza succesul pe care Strazile din Bucuresti l-a avut printre fani, cu o melodie si un clip in care fanii joaca rolul principal. Noua mea piesa e despre «Strazile din Bucuresti» si despre toate povestile de dragoste la…

- Cortes colaboreaza cu What’s UP și lanseaza single-ul „Haimana”, o piesa despre libertate, idealuri și visuri implinite. Videoclipul piesei este realizat de Shinijikun. Versurile sunt scrise de Cortes, iar compoziția muzicala este semnata de Ciprian Blaga. „Este o piesa pozitiva, optimista, o ilustrare…

- Taylor Swift ar putea colabora cu Selena Gomes și Katy Perry pentru o piesa de pe noul sau album, Lovers, informeaza contactmusic.net. Un fan al cantareței Taylor Swift care a participat la o petrecere organizata special pentru a asculta in premiera albumul, a postat pe contul de Twitter al unui fan-club…

- Bella Hadid, in varsta de 22 de ani, și The Weekend, de 29 de ani, s-au desparțit din nou, dupa ce carierele lor i-au ținut la distanța unul de celalalt prea mult timp. Potrivit The Mirror , modelul și cantarețul nu au reușit sa mai petreaca timp impreuna, iar acest lucru a creat tensiuni intre ei.…

- Una dintre cele mai de succes trupe romanești din toate timpurile, Akcent, revine cu un nou single, in colaborare cu Sierra. La aproape un an de la prima colaborare a acestora, piesa “Without you” se lanseaza cu la fel de mult entuziasm. Piesa transpune emoția puternica pe care o resimți atunci cand…