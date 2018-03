Stiri pe aceeasi tema

- Robert Cimpoieru, tanarul de 21 de ani din Rovinari, care a murit zilele trecute intr-un accident pe drumul care leaga Targu Jiu de Turceni, va fi condus miercuri pe ultimul drum. Familia a postat un mesaj pentru cei care doresc sa...

- Deși nu este inca deloc scutita de grijile retrogradarii, ca sa nu mai vorbim de faliment, gruparea de fotbal gorjeana mizeaza pe schimbare. Mai ales pe una de lot, tinerețea și recentele transferuri realizate sperandu-se sa readuca liniștea la Pandurii, cel puțin pe plan sportiv. …

- Mai multi soferi din Stanesti au protestat luni dupa-amiaza pe drumul judetean ce face legatura intre comuna lor si municipiul Targu Jiu, dupa ce soseaua s-a umplut de gropi. Oamenii nu au mai suportat sa isi rupa masinile in...

- Ionuț Negrea, in varsta de 32 de ani, din Targu Jiu, care lucreaza ca subofițer in cadrul MapN, crește o rasa unica de porumbei in Romania. Angajatul MapN este un columbofil pasionat și, totodata, singurul gorjean arbitru national in acest domeniu in care crește o rasa unica de porumbei in Romania.…

- Runda cu numarul XXV din liga secunda de fotbal aduce o misiune destul de dificila pentru Pandurii, care vor infrunta la Sibiu, duminica, chiar pe surprinzatoarea semifinalista a acestei ediții a Cupei Romaniei, AFC Hermannstadt. Dupa ce au obținut doua victorii consecutive…

- Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu va organiza in data de 27 martie un spectacol in vederea sprijinirii fostilor actori care intampina dificultati, fie ca este vorba de lipsuri financiare sau boa...

- Antrenorul pandurilor, Adrian Bogoi, nu se imbata cu apa rece dupa cele doua victorii obținute in 2018, „principalul” de pe banca gorjeana fiind convins ca salvarea de la retrogradare se va stabili abia dupa ultima etapa de campionat. Cel puțin in noul an, și pe plan sportiv,…

- Mai multe cartiere din zona 22 Decembrie – 30 Decembrie – Republicii din Targu Jiu nu beneficiaza total sau partial de apa potabila si menajera la aceasta ora. Aparegio a anuntat lucrari in zona astazi, in intervalul 10.00 – 13.00, ...

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) sustine ca Directia Nationala Anticoruptie cerceteaza o serie de achizitii, precum si modul in care s-a desfasurat un examen pentru ocuparea unui post la Politia Locala a Municipiului Bucuresti.

- Opinie interesanta a antrenorului de la ACS Sirineasa, Dan Vasilica. Desi mult timp s-a vehiculat ca finantatorul echipei, Nicu Sarcina, vrea sa aduca echipa la Targu Jiu, pentru a juca pe noul stadion, antrenorul crede ca aici ar trebui sa joa...

- COD GALBEN Valabil de la : 07-03-2018 ora 7:15 pana la : 07-03-2018 ora 11:00In zona : Județul Suceava: zona joasa;Județul Bacau: zona joasa;Județul Botosani;Județul Neamt: Roman, Sabaoani, Tamașeni, Cordun, Horia, Trifești, Ion Creanga, Sagna, Romani, Icușești, Margineni,…

- Handbalistii de la CS Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu au invins duminica, pe teren propriu, echipa HCM Sighisoara, scor 44 - 33 (21-16). Scorurile din celelalte meciuri ale etapei sunt: CSM Oradea - ADEP Satu Mare 3...

- Poliția a reușit sa prinda spargatorul celor circa 50 de Dacia Logan din Targu Jiu. Este vorba de un tanar de 17 ani din Constanța, deja infractor recidivist, care și la Satu Mare a fost reținut pentru același gen de fapte. Suspectul a fo...

- Ionuț Lupescu, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu pentru președinția FRF, și-a continuat astazi turneul electoral pe care il desfașoara in toata țara. "Kaiserul" a fost in vizita la Targu Jiu, fiind prezent pe noul stadion al celor de la Pandurii, unde a discutat cu managerul echipei,…

- Un stadion nou se va construi intr-un oraș din Romania care n-are echipa in primele trei ligi! Inaugurarea altei arene noi din Romania se amana. Fotbalul romanesc este „mort și ingropat”, echipele de tradiție au disparut aproape fara urma, dar stadioane noi se construiesc in orașe unde nu mai exista…

- Carrefour Romania lanseaza, in premiera, in Galati, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate. In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour din oras, cu propuneri proaspete si sanatoase,…

- Un secretar de stat din Ministerul Muncii a fost prezent astazi la Targu-Jiu. Adrian Randunica a participat la Prefectura Gorj la intrunirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic alaturi de reprezentanții persoanelor varstnice, dar și ai instituțiilor aflate in subordonarea Ministerului Muncii. Secretarul…

- Portughezul Carlos Queiroz, actualul selectioner al Iranului, una dintre participantele la Cupa Mondiala de fotbal 2018, il considera pe compatriotul sau Cristiano Ronaldo "cel mai bun din lume", insa afirma ca argentinianul Lionel Messi "nu este uman si nu ar trebui ca FIFA sa-l lase sa joace",…

- Doi sportivi ai CS Pandurii Targu Jiu s-au calificat la Campionatul European Under 22. Florin Balteanu, categoria 52 kg, si Viorel Faciu, categoria 75 kg, vor intra in Lotul National al Romaniei si vor incepe...

- In varsta de 41 de ani, un jandarm care lucreaza in cadrul IJJ Gorj din 2006 a fost hirotonit preot. In timpul liber, Iustinian Cotojman va imbraca straie preotesti și va oficia slujbe, onorific, la jandarmerie și la bisericile la care va fi invitat de alți preoți. Acesta face parte dintr-o…

- Returul Ligii a III-a va debuta saptamana viitoare, iar Unirea Dej ar trebui sa joace pe teren propriu cu Unirea Tasnad, scrie cjsport.ro. Formatia care s-a intarit serios in aceasta iarna, beneficiind si de sustinerea financiara a doi oameni de afaceri italieni, va juca, insa, la 20 de kilometri departare.…

- Un barbat de 56 de ani a fost gasit decedat inh aceasta dimineața in apartamentul sau situat in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. O colega a acestuia a fost cea care sunat la 112 dupa ce barbatul nu a mai ajuns la serviciu și nici nu a putut fi contactat. La fața locului au ajuns imediat pompierii, o ambulanța…

- Cristian Munteanu, un jucator care a evoluat in Liga I la Poli Iasi, este noul fundas central de la Pandurii. Jucatorul de 37 de ani a jucat ultima oara la Olimpia Satu Mare, echipa de Liga a II-a, care nu poate continua campionatul, din cauza...

- Nu mai putin de 72 de cupluri din Targu Jiu isi vor reinnoi juramintele joi, 22 februarie, la Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel, la implinirea a 50 de ani de la casatorie. Suma alocata de primarie pentru „Nunta de...

- Cel puțin 60 de mamici din Targu-Jiu au protestat, ieri, impotriva condițiilor din spitalele din Targu-Jiu. Acestea s-au adunat in fața Prefecturii Gorj la ora 15.00 și timp de doua ore și-au exprimat nemulțumirea fața de modul in care sunt tratați copiii lor. „Daca va duceți sa…

- CS U Craiova a anuntat, vineri, ca l-a imprumutat pe Mihai Roman (25 de ani) la ACS Poli Timisoara pana la finalul acestui sezon, dupa o prima parte a campionatului in care varful a jucat 21 de meciuri si a reusit doar patru pase decisive. "Universitatea Craiova si ACS Poli Timisoara…

- Dar la fel de des, multi oameni viseaza prieteni, apropiati sau chiar alte persoane cu care nu prea se inteleg, scrie ciao.ro. Cand visezi acelasi lucru sau aceeasi persoana foarte multe nopti la rand, specialistii considera ca ar fi vorba de vise recurente. Citeste si Cosmarurile zodiilor:…

- Sunt trei ani de cand a fost distrus singurul teren pe care se puteau antrena in Targu Jiu copiii si juniorii de la Pandurii. Terenul sintetic va fi refacut in aceasta primavara, dar in cei trei ani de chin, copiii care...

- Ionuț Badea, fostul antrenor secund al naționalei Romaniei, il sfatuiește pe Nicolae Dica sa joace cu doi atacanți in meciul din 16-imile Europa League cu Lazio. "Acest 3-5-2 clasic al lui Lazio poate fi contracarat cu succes daca Steaua va juca in sistem 4-4-2. Altfel, pe faza ofensiva, Lazio va avea…

- Liviu Covalschi (36 de ani), poreclit Keno, este un sucevean stabilit in China care a devenit vedeta in doua filme de actiune turnate pe teritoriul Asiei. Acesta a plecat din tara la varsta de doar 25 de ani, ca dansator prin cluburile din Macao, „Las Vegas-ul“ Asiei.

- Campionatul Judetean Promo Rally TOTAL, concursul brașovean destinat pilotilor amatori, programeaza duminica, 25 februarie, ultima etapa a sezonul trei – finala. Finala, o etapa care va decide castigatorii celor patru categorii, va avea loc in deja tradiționala locatie din cartierul brasovean, Bartolomeu,…

- Elevii lui Adrian Bogoi s-au impus in derby-ul amical al Gorjului, in fața gruparii de Liga a III-a, Internațional Balești, intrand acum pe ultima suta de metri cu pregatirea pentru partea secunda a sezonului. Intrați in „pana” de amicale timp de 10 zile, cei de la Pandurii…

- Fostul presedinte de la Pandurii, Marin Condescu, sustine ca sunt probleme la noul stadion din Targu Jiu, pe care autoritatile se fac ca nu le vad. „Confortul spectatorului, in acest moment, nu este cel mai bun pentru un spectacol d...

- Compania Nationala de Investitii si-a dat acordul pentru finantarea etapei a doua a investitiei de la stadionul din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a spus ca avizul obtinut de la Comisia Tehnico-Economica este un pas foarte important. &bdq...

- Cel puțin ”pana la noi ordine”, edilul-șef al municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, pare de acord ca Pandurii sa evolueze pe noul stadion Municipal, odata cu finalizarea investiției CNI. Declarația primarului urbei vine totuși in contradicție cu opiniile exprimate de unii dintre liderii…

- Fostul jucator rapidist, Emil Dica, privește noua misiune de la Pandurii, in calitate de director sportiv, ca pe o adevarata provocare, ținand cont de problemele pe care le are gruparea de fotbal gorjeana. De menționat ca Dica a condiționat preluarea echipei din Targu-Jiu de plata a cel puțin…

- Razvan Marin (21 de ani) traverseaza cel mai bun moment al carierei și a ajuns, dupa un an petrecut in Belgia, om de baza la Standard Liege și unul dintre preferații fanilor. Mijlocașul central pe care Standard a platit 1,8 milioane de euro este responsabil pentru majoritatea fazelor fixe ale echipei,…

- Noul director sportiv de la Pandurii, Emil Dica, a dezvaluit intr-un interviu la Radio Infinit conditia pe care a pus-o atunci cand a acceptat sa vina la Targu Jiu. „Cand am discutat sa vin aici am cerut un singur lucru,...

- Gabi Torje este tot mai aproape de revenirea in Liga 1, sub forma de imprumut de la Ahmat Groznai. Șefii lui Dinamo au negociat cu mijlocașul de 28 de ani, dar ACS Poli Timișoara spera sa-l deturneze, avand și sprijinul impresarului lui Torje, Cristea Opria. Cu toate acestea, Torje ia in cacul doar…

- Cel de al doilea test amical pentru Pandurii nu a adus decat o remiza in fața unei formații de Liga a IV-a. Trupa lui Bogoi iși continua cantonamentul de pregatire, la Targu Jiu, dar și seria amicalelor, demarata chiar saptamana trecuta. Dupa victoria cu 2-0 in fața lui Internațional…

- Dupa o prima saptamana de reacomodare la efort, in care a avut programat cate un antrenament pe zi, Pandurii a sustinut, marti dupa-amiaza, primul amical al iernii. Pe terenul sintetic din Targu Jiu, echipa antrenata de Adrian Bogoi a intalnit ocupanta locului 13 din Seria 4 a Ligii a 3-a, International…

- De ieri, Pandurii a intrat in linie dreapta cu pregatirea pentru partea secunda a sezonului Ligii a II-a, odata cu amicalul desfașurat in compania formației Internațional Balești. Echipa din Targu Jiu s-a impus cu scorul de 2-0 in fața formației de Liga a III-a și așteapta acum urmatoarele…

- Decis sa nu mai astepte decizia Tribunalului Gorj, din 17 ianuarie, antrenorul echipei Pandurii, Adrian Bogoi, a strigat luni catalogul. La prima sedinta de pregatire din acest an, desfasurata pe terenul 3 de langa noul stadion Municipal din Targu Jiu, s-au prezentat 22 de jucatori, dar multi dintre…

- In aceasta seara, la emisiunea de teatru scurt INVITAȚIILE THALIEI, Alex Aciobaniței va propune spre audiție pagini dramatizate din literatura lui Mihai Eminescu. Astazi 15 ianuarie, celebram 168 de ani de la nașterea marelui poet, prozator și gazetar, nascut in Moldova. Incepand cu ora 21.03, ne lasam…

- Dupa aranjamentele din Biroul Politic al PNL Targu-Jiu, in urma carora Mihai Paraschiv a pierdut funcția de prim-vicepreședinte, șeful organizației județene Dan Valceanu i-a interzis acum consilierului municipal sa mai faca declarații publice in numele partidului. Mihai Paraschiv susține ca a aflat…

- Adrian Marciuc il contrazice pe Constantin Mitrescu. Susține ca membrii Federației Univers nu sunt in continua scadere, așa cum a declarat liderul FNME. Reacția lui Adrian Marciuc vine dupa ce vicepreședintele FNME a declarat in presa locala ca sute de oameni au plecat, in ultima vreme,…

- Chiajna le-a propus dinamoviștilor sa-l lase pe Deaconu un an și jumatate in Ștefan cel Mare, cu condiția ca mijlocașul sa-și prelungeasca contractul cu ilfovenii. Cine ar fi crezut ca transferul unui fotbalist de la Chiajna la Dinamo poate sa devina o reala telenovela? Mijlocașul Ronaldo Deaconu este…

- Consiliul municipal Balți a decis miercuri, 3 ianuarie, într-o ședința extraordinara, inițierea unui referendum local de demitere a primarului Renato Usatîi, transmite IPN. Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare a fost semnata la 29 decembrie 2017, de catre primarul…

- Jucatorii lui Petrescu joaca fotbal si in vacanta ca sa ia titlul la vara. Paun s-a duelat cu un fost stelist la Valcea.Paun si Mihai Costea au jucat fotbal la Valcea, la turneul organizat de Sergiu Radu. Fostul rapidist a dat goluri cu fiul lui. Pustiul joaca in Germania si nu e fan…