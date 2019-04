Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consililului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a fost surprins, saptamana trecuta, de un localnic din Focșani la volanul unui autoturism de teren Ford Shelby. Este vorba despre ultimul model care, cu dotari minime, valoreaza 118.000 de euro, scrie Hotnews. Oprișan, care este și președintele…

- Initiativa a fost inregistrata joi la Parlament si este depusa pentru dezbatere in procedura de urgenta. Proiectul modifica definitia vanatorii din lege, astfel: „vanatoare - actiunea de pandire, cautare, starnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca scop capturarea…

- Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus miercuri la Senat un proiect care prevede modificarea Legii de functionare a BNR. Proiectul contine un singur articol: initiatorii vor ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania detine aproape 104 tone de aur.

- Liberalii au depus în Parlament inițiativa legislativa prin care vor sa desființeze controversata secție de investigare a magistraților. Ei arata în proiectul de lege consultat de HotNews.ro ca judecatorii și procurorii par a fi ținta acestei secții, iar "aparenta recunoaștere a existenței…

- Iures mare in Ministerul Educatiei, care ar vrea sa elimine orele de Educație Fizica predate de profesori de sport la clasele pregatitoare, intii și a doua. Și sa puna in loc ore de Joc și Mișcare, predate de invațatori.

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, vrea ca orele de Educație Fizica predate de profesori de specialitate la clasa pregatitoare, clasa intai și clasa a doua sa fie eliminate. Acestea ar urma sa fie inlocuite cu același numar de ore din disciplina ”Joc și mișcare”. Potrivit edupedu.ro, Ecaterina…

- USR sustine ca deficitul din proiectul de buget pe 2019 depus la Parlament este mai mare cu 1,3 miliarde de lei decat in cel prezentat in urma cu o saptamana, concluzia fiind ca "sunt cifre false in buget", conform News.ro."In primul proiect deficitul era mai mic cu 1,3 miliarde de lei decat…

- PNL depune luni, in Parlament, proiectul de abrogare a legii recursului compensatoriu, a anuntat presedintele partidului, Ludovic Orban. "Am stabilit astazi sa depunem proiectul de lege privind abrogarea Legii 16...