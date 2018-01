Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de romani, printre care si mai multi copii, au trait momente de panica intr-un avion care ii ducea din Bacau, in Catania, Sicilia. Deasupra marii Mediterane spun ca au simtit cum aparatul de zbor se prabuseste. Aeronava era lovita de curenti puternici.

- Clipe de groaza in urma incendiu in New York. Peste 20 de oameni, printre care și un pompier, au fost raniți, dupa ce flacari uriașe au cuprins un bloc din cartierul Bronx. Patru dintre victime sunt in stare grava. Panica s-a declanșat, dupa ce focul a izbucnit la o cladire din cartierul newyorkez Bronx.…

- Cei 135 de turiști blocați pe platoul Babele din Bucegi cu doar cateva ore inainte de trecerea in noul an au fost aduși in siguranța de jandarmi la poalele muntelui. Oamenii au putut astfel sa se bucure de noaptea de Revelion, mai ales ca nu au fost probleme de sanatate printre copiii și femeile din…

- Pe data de 28 decembrie 1989 a fost doborata de artileria antiaeriana romana o aeronava Antonov 24 care a decolat de pe Aeroportul Otopeni cu cinci membri ai echipajului la bord si un ziarist strain, avand destinatia Belgrad, pentru a aduce ajutoare medicale. Incidentul aviatic n-a avut niciun supravietuitor.…

- Atat meteorologii, cat și salvamontiștii ne avertizeaza cu privire la riscul producerii unor avalanșe in zonele montane. Libertatea iți spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de pericol și cum trebuie sa procedezi daca ești surprins de avalanșa. Trebuie precizat ca, potrivit statisticilor,…

- Un obiect inca neidentificat a fost surprins marți dimineața de mai mulți romani pe cerul țarii noastre. Același obiect pare a fi surprins și intr-un oraș din vestul Rusiei, dar și in Grecia.

- Un locuitor din Vrancea si unul din Bihor sustin ca au fotografiat pe cer, in dimineata zilei de marti, 26 decembrie, un obiect luminos imposibil de identificat. Imagini asemanatoare au aparut si in vestul Rusiei, iar asupra provenientei obiectului au fost emise mai multe ipoteze.

- Un bolnav de tuberculoza a bagat frica in oamenii din Targu-Carbunești. Un localnic a postat un mesaj pe Facebook, in care susține ca cel la care face referire se plimba liber pe strazi. Comentariile nu au intarziat sa apara. „ATENȚIE CARBUNEȘTENI, unii poate știți, alții nu, un nebun…

- Constantenii protesteaza in aceste momente, in fata Prefecturii Constanta, desi conditiile meteo nu sunt favorabile. Oamenii s au adunat pentru a protesta impotriva majorarii taxelor si impozitelor locale pentru anul viitor. In aceste momente, opt persoane se afla in fata Prefecturii.Organizatorii au…

- Toti cei care doresc sa depuna flori si sa se inchine la catafalcu Regelui Mihai al Romaniei o mai pot face astazi si maine. Oamenii sunt asteptati de la ora 8 pana la 22 la Sala Tronului de la Palatul Regal de la Bucuresti, acolo unde este depus sicriul monarhului.

- Imagini surprinse imediat dupa producerea accidentului de la scoala 1 din Buzau au fost postate pe internet. Evenimentul rutier a fost provocat chiar de catre directoarea scolii care a intrat cu masina intr-un grup de parinti. Oamenii isi asteptau copiii la finalul orelor.

- Panica, strigate de ajutor și multa durere. Asta a provocat astazi directoarea Școlii Gimnaziale "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" din Buzau, cea care a intrat cu mașina in plin intr-un grup de șase persoane care așteptau sa iși ia copiii de la școala.

- Oana Zavoranu a transmis un mesaj dupa ce a donat o parte dintre hainele și accesoriile care i-au aparținut unor oameni obișnuiți și necunoscuți. Miercuri, 29 noiembrie, Oana Zavoranu a creat o adevatrata isterie. La ușa apartamentului ei s-au ingramadit o mulțime de oameni care au venit sa ia lucrurile…

- Imagini de coșmar dupa ce o caruța a fost spulberata de tren in Targu Jiu. Un barbat și fiul acestuia de doar 16 ani au murit pe loc, dupa ce atelajul cu care se indreptau spre casa a fost izbit violent de un tren Regio. Accidentul a avut loc pentru ca oamenii au traversat calea ferata printr-un loc…

- Un adeziv chirurgical inchide orice rana in cateva secunde! Creat de o echipa internaționala de cercetatori, acesta ar putea face ca firele de sutura, acele și copcile sa dispara in viitorul apropiat din instrumentarul chirurgilor. Adezivul-minune de numește MeTro, este alcatuit din proteine cu proprietați…

- Poliția a lansat imagini cu doi barbați despre care cred ca au fost implicați intr-o altercație in stația de metrou Oxford Circus din centrul Londrei. Conflictul dintre cei doi a provocat panica și a dus la evacuarea stație la ora de varf, scrie BBC News. 16 persoane au fost ranite, fugind din stație,…

- Un tigru a provocat panica in sud-vestul Parisului, dupa ce a scapat de la un circ. Oamenii au alertat autoritațile, iar transportul in comun in zona in care a fost vazut animalul a fost suspendat, pana cand acesta a fost „neutralizat”, relateaza AFP. Mai multe persoane au alertat pompierii, dupa ce…

- O inregistrare video extraordinara surprinde momentul in care un obiect stralucitor misterios traverseaza cerul deasupra Aeroportului Heathrow, din Londra la doar cateva secunde de la aterizarea unui avion.

- Oamenii din vechime se stabileau in apropierea surselor de apa: rauri și lacuri. Raul Bic, locația, fertilitatea solului, abundența resurselor bogate de apa au atras primii oameni care aveau sa populeze Chișinaul, al carui nume vine de la un loc situat pe malul Bicului, langa un izvor, numit Chisla…

- Trei cutremure cu magnitudini de 2,6, 3,3 si 4,4 s-au produs duminica langa orasul italian Parma, fara a provoca insa pagube materiale, informeaza DPA. Cea mai puternica miscare seismica a avut...

- Panica in Coreea de Sud, dupa un seism de 5,4 magnitudine; nu a murit nimeni, dar mai multe cladiri au fost avariate. Oamenii s-au speriat, pentru ca in Coreea de Sud mișcarile telurice sunt foarte rare.

- Licitatii de fiinte umane, ca in epocile apuse, ale vanzarilor de sclavi. Potrivit CNN, aceasta se petrece in Libia, in zilele noastre, si este greu de crezut daca e sa comparam cu evolutia omenirii. In reportajul facut de CNN, realizat cu o camera ascunsa, arata cum sunt vanduti barbatii de catre traficati.

- O infirmiera românca, angajata la un azil de batrâni din Livorno, Italia, a fost filmata de camerele de supraveghere în timp ce îi loveste fara mila si îi înjura pe batrânii de care ar fi trebuit sa aiba grija. Potrivit unionesarda.it, politia…

- Oamenii din Lungulețu au dat aseara, de urs, pe strazile comunei. Niciodata, in ceasta zona aflata in sudului județului, nu Post-ul Panica la Lungulețu! Ursul a ajuns in patria cartofului și a verzei! Niciodata nu s-a intamplat așa ceva apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritatile din Contesti si Racari sunt in alerta dupa ce in noaptea de sambata spre duminica un urs a fost vazut in satul Balteni. Oamenii care au vazut fiara, imediat au cerut ajutorul jandarmilor si politiei. Si primarul orasului Racari, Marius Caraveteanu, imediat, a luat o serie de masuri preventive,…

- Oamenii de știința au observat un fenomen surprinzator care are loc sub ghețarii din Antarctica de Vest. Aici exista o sursa de caldura veche de 50-110 milioane de ani, reprezentata de râuri de roca fierbinte, care curg pe sub scoarța terestra și radiaza caldura spre suprafața. Ele…

- Romanii de la sat au o viața de poveste. Sunt expresivi, sunt artiști și sunt povestitori de excepție. Astfel de romani a intalnit și echipa care lucreaza la proiectul People of Romania. Ce a ieșit in urma intalnirii lor? Imagini de colecție cu romanii din Valea Hirtibaciului (județul Sibiu). “Zorro”…

- Legendarul rocker Ozy Osbourne a anunțat, luni , ca va face un turneu mondial ''de adio'' în 2018.Rockerul britanic în vârsta de 68 de ani va concerta apoi în America de Nord, datele spectacolelor urmând a fi anunțate ulterior, potrivit Agerpres.''Oamenii…

- Imagini șocante, surprinse in timpul unui scandal dintre doi cerșetori in scaune cu rotile in Piatra Neamț. Barbații s-au lovit cu pumnii și s-au scuipat ziua in amiaza mare intr-o piața din oraș, sub privirile trecatorilor. Un martor a filmat intreaga rafuiala, pentru amuzament. Va avertizam! Urmeaza…

- Betty Salam traieste cele mai frumoase momente ale vietii sale! Este iubita de barbatul pe care si-l doreste si are numerosi fani care o admira ca artist. Insa cu scurt timp in urma, Betty a socat cu o fotografie!

- Un taxi a lovit miercuri pietoni pe Southhampton Street, in Londra, Politia Metropolitana precizand ca este un accident grav, dar nu este vorba despre un atac terorist. O persoana a fost grav ranita, iar alte doua au primit ingrijiri la locul accidentului, toate trei fiind transportate la spitale. O…

- Panica în zona centrala Covent Garden din Londra, miercuri seara, dupa ce un taxi a intrat pe trotuar si a ranit doi pietoni. Oamenii care erau în zona au intrat în panica și au început sa o ia la fuga, potrivit dailymail.co.uk. "Politia la fata locului…

- Atac terorist in metropola americana New York. Opt oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa ce o camioneta a intrat pe o pista destinata biciclistilor. Potrivit informatiilor preliminare, cinci victime sunt din Argentina si una din Belgia.

- O furtuna violenta a ingropat masinile sub un metru si jumatate de grindina in Argentina. Mai multe persoane au fost ranite si numeroase locuinte au fost afectate de fenomenele meteo extreme. Ploaia cu grindina a devastat provincia Cordo...

- Cautat de politistii timisoreni mai bine de o saptamana, hotul de masini care a scapat din mainile oamenilor legii chiar in momentul incatusarii, a fost prins. Suspectat ca ar fi autorul mai multor furturi din masini, tanarul a fost depistat in trafic de politisti, in urma cu 11 zile.

- Mulți dintre conducatorii auto din Romania dețin in mașina fie o bata de baseball, fie o arma alba. Puțini sunt cei care știu insa ca acest lucru este interzis prin lege. Batele de baseball se vand la orice colț de strada și șoferii sunt cei mai mari amatori de astfel de lucruri. Și…

- Atunci cand vine vorba de avansari semnificative in domeniul stiintific, calculatoarele optice tin capul de afis, alaturi de retelele neurale. Acestea au potentialul de a schimba industria caluclatoarelor asa cum o stim.

- Gigi Becali a fost avertizat: ”Asta ar trebui sa-i de gandit. Va fi prapad!”. Patronul de la FCSB a fost atenționat de un pericol care vine tare din urma. Gigi Becali, autodeclarat „razboinicul luminii” cu ani in urma, va avea o noua lupta grea de dus. Nu numai cu Armata, cu care e lupta de ani in instanțe…

- Barbatul conducea un autoturism Skoda, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp al pasarelei pietonale de pe Soseaua Pipera. In urma impactului, masina a luat foc, iar pasagerul a ramas incercerat. O parte din vehicul și o roata au ramas infipte…

- Practic, cele 128 de plante de cannabis erau plantate pe dealul din spatele casei unuia dintre cei doi cultivatori ce locuiesc in comuna Petriș. Totul a ieșit la iveala dupa ce cultivatorii au ales sa traga un cablu electric, pana la plantație, pentru a alimenta hidroforul cu care irigau plantele…

- Zeci de locatari din cartierul Micro 3 s-au trezit in miez de noapte dupa ce doua containere cu sticle pet si carton au luat foc pe strada Ceahlaului. Oamenii au tras o sperietura zdravana, mai ales ca flacarile s-au ridicat la cativa metri si erau la mica distanta de masinile oamenilor care locuiesc…

- Selfie cu moastele Sfintei Parascheva. Asta a facut un barbat aflat in pelerinaj la Sfanta Parascheva. La scurt timp, acesta a postat imaginea pe contul de socializare. La fotografia pelerinului a comentat chiar si Sfanta Parascheva, semn ca un utilizator cu imaginație și-a creat un cont fals de Facebook. …

- Un clip in care apare o creatura ciudata a reușit sa devina viral pe Twitter, asta dupa ce presa din Argentina a susținut ca imaginile care surprind un extraterestru au fost realizate de mai mulți oameni ai legii, intr-un parc.