Nivelurile scazute de vitamina K sunt asociate cu un risc crescut de limitare a mobilitatii si cu invaliditatea in cazul varstnicilor. Aceasta vitamina reprezinta un nou factor care trebuie luat in considerare pentru mentinerea mobilitatii si a independentei, potrivit unui studiu condus de specialistii de la Universitatea Tufts, citat de eurekalert.org si preluat de MedLive.ro. Studiul, publicat in ”Journal of Gerontology”, este primul care a evaluat asocierea dintre biomarkerii vitaminei K si debutul limitarii mobilitatii si invaliditatii la varstnici. ”Segmentul populatiei de varstnici este…