- In aceasta perioada fiecare candidat, indiferent ca este al unui partid sau este independent, face cam ce-i trece prin cap. Nu se vede schita unui plan bine gandit, a unei strategii coerente. Scena politica, dominata de haos, este impartita pe felii multicolore, fara o directie clara. Ce vrea presedintele…

- Competitia dintre candidati se invioreaza pe zi ce trece. Fiecare simte nevoia sa spuna ceva inteligent, adoptand mai degraba un ton glumet decat unul academic. Pana si Viorica Dancila a renuntat la sobrietatea obisnuita si scoate adevarate perle la adresa lui Klaus Iohannis. Am zice ca reuseste sa…

- In contextul evenimentului politic organizat de PNL la Craiova, la care participa si Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac a declarat, la Romania TV, ca avem de-a face cu "un inceput de campanie linistit. Ce face domnul Iohannis este o campanie electorala clasica: a adunat 1.000 de persoane la Craiova…

- Europarlamentarul Cristian Ghinea a lansat un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, afirmând ca vrea un președinte care sa nu mai dea niciodata o șansa PSD-ului și un președinte full time, care sa nu mai lase societatea în offside. La un miting de campanie pentru candidatul…

- Purtatorul de cuvant al PMP, Mihail Neamțu, le-a spus sambata, tinerilor din partid, la școala de vara care se desfașoara in stațiunea Costinești, ca fondatorul USR Nicușor Dan se gandește sa-l voteze la alegerile prezidențiale pe candidatul PMP, Theodor Paleologu, in detrimentul lui Dan Barna.„Dan…

- Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umaniștilor la alegerile prezidențiale, l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru faptul ca s-a folosit de incidentul cu diplomatul roman mort din Kabul și de cazul Caracal pentru a-și face campanie prezidențiala. „Eu l-am vazut mai devreme pe candidatul Klaus Iohannis,…

- Astazi, 25 iulie, candidatul umanist la Președinția Romaniei, Ramona Ioana Bruynseels, a anunțat ca modelul de campanie pe care il propune este centrat pe o dezbatere onesta, pe proiecte și nu pe atacuri la persoana.Mesajul sau i-a vizat atat pe actualul președinte, Klaus Iohannis, pe doamna…

- Viorica Dancila, candidat PSD "Nu ca este versiunea care se ia cel mai mult in calcul, ci este singura care se va lua in calcul, astazi, la CEx. Va fi un vot care va tinde catre unanimitate, vreo doua voturi impotriva, cel mult, daca nu cumva si acolo se va merge pe consesns. In opinia mea,…