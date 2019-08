Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se deplaseze marti la Moscova pentru a se intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a informat vineri presedintia de la Ankara, citata de AFP, potrivit publicatiei Le Figaro. Anuntul privind vizita presedintelui Erdogan in Rusia intervine la cateva…

- Coeziunea NATO este pusa la incercare, dupa ce contractul de achiziție a sistemului rusesc defensiv aer-sol S-400 “Triumf”, semnat intre Federația Rusa și Turcia, a intrat in linie dreapta, iar primele livrari au ca termen luna aprilie 2020. Pentru prima data de cand a devenit membra NATO, in 1952,…

- Moscova vrea sa vanda Turciei cel mai recent model de avion de lupta al sau, dupa ce Statele Unite au exclus partea turca din programul de dezvoltare a aparatului de a 5-a generație F-35. Șeful companiei ruse de stat Rostec, Serghei Cemezov, a declarat ca Rusia ar dori sa vanda Su-35 daca Ankara „manifesta…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP."Nu avem intentia sa desfasuram…

- Pentru prima data, Vladimir Putin a auzit de la Donald Trump cuvinte privind pregatirea pentru normalizarea relațiilor ruso-americane. Acest lucru a fost anunțat de Dmitrii Peskov, secretarul de presa al președintelui Rusiei, care vorbește astfel despre întâlnirea celor doi lideri de la…

- Criza din Republica Moldova, unde, din cauza refuzului liderului Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, de a renunța la controlul asupra instituțiilor statului în favoarea recent formatului guvern, a aparut anarhia, se gasește în centrul atenției Rusiei, Uniunii Europene și…

- Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau turc, ministrul Hulusi Akar, o scrisoare in care prezinta masurile planificate la Washington in urmatoarele sapte saptamani, in caz ca Turcia nu renunta la achizitionarea sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400. Continutul…