Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu trei victime, dintre care o femeie insarcinata, a avut loc duminica, 4 august, in comuna Ceahlau, sat Bistricioara. “Au rezultat trei victime constiente: un barbat si doua femei (una dintre femei, cea din autoturism, este insarcinata). Victimelor li se acorda ingrijiri medicale”,…

- Un sofer care nu a pastrat distanta regulamentara fata de un alt autoturism a provocat un accident rutier, soldat cu doua victime, dintre care un cetatean german, pe 3 august, la Pingarati. “La data de 3 august, politistii Serviciului Rutier Neamt au intervenit la un accident rutier produs in localitatea…

- Un accident rutier grav in care au fost implicate un microbuz si un TIR, soldat cu cinci victime, din care doua incarcerate, a avut loc luni, 15 iulie, in jurul orei 19.30, la Grumazesti. “Accident rutier in comuna Grumazesti cu patru victime din care doua incarcerate. La locul solicitarii s-au deplasat…

- ■ inculpatul a primit 3 ani si 4 luni de inchisoare ■ prin asigurator trebuie sa achite daune morale si materiale de peste 4,5 milioane de lei noi ■ la momentul tragediei avea permis de 10 zile ■ in curba de la Felesti a provocat un accident soldat cu 3 morti si 4 raniti ■ […] Articolul Neamt: Accident…

- ■ barbatul a sustras o masina pe care a condus-o baut, fara permis si a provocat un accident ■ judecatorii i-au interzis accesul in circiumi ■ Un tinar din Dochia care a furat o masina, a condus-o baut si fara permis, apoi a facut accident, a fost inculpat de procurorii Parchetului de pe linga Judecatoria…

- Un accident grav a avut loc in urma cu putin timp, vineri, 21 iunie, pe E85. Conform primelor informatii oferite de politistii nemteni este vorba de o coliziune intre un TIR si un autoturism, soldata cu doua victime in stare grava, un barbat si un copil. “Accident rutier pe DN2 (E-85)-Secuienii Noi.…

- Accident grav pe DN 15 B, duminica, 9 iunie, la Pipirig, soldat, din primele informatii, cu cinci victime. Au fost implicate doua autoturisme, iar, dintre victime, doua ar fi ranite grav, una fiind un copil. “Accident rutier pe DN 15 B, in localitatea Pițiligeni (Pipirig). Doua autoturisme implicate…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, luni 13 mai, in jurul orei 8, in satul Lusca, comuna Sagna. “Accident rutier in comuna Sagna, sat Lutca. La locul evenimentului s-a deplasat o autospeciala de intervenție, cu un echipaj de pompieri militari, din cadrul Detașamentului…