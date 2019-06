Stiri pe aceeasi tema

- Un corp a fost gasit in Dunare, la peste 100 de kilometri in aval de Budapesta, unde naufragiul unui vapor cu turisti la bord s-a soldat cu sapte morti si 21 de persoane date disparute saptamana trecuta, a anuntat luni politia ungara, relateaza Reuters.

- Capitanul unei nave de croaziera care s-a ciocnit miercuri pe Dunare la Budapesta cu o ambarcatiune turistica, un accident soldat cu moartea mai multor sud-coreeni aflati la bord, respinge ca ar fi incalcat regulile sau a comis o infractiune, a declarat avocatul sau intr-un comunicat citat vineri…

- Poliția maghiara a anuntat joi seara retinerea capitanului navei de croaziera care s-a scufundat miercuri în Dunare, în centrul Budapestei, în care cel puțin șapte turiști sud-coreeni au murit, relateaza Reuters. Capitanul este un cetațean ucrainean de 64 de ani, identificat drept…

- Politia nationala ungara (ORFK) a anuntat joi ca a fost lansata o ancheta penala dupa accidentul de miercuri seara de la Budapesta in urma caruia o nava cu turisti sud-coreeni s-a scufundat in Dunare, cel putin sapte dintre ei pierzandu-si viata, transmit MTI si Reuters. Colonelul Adrian Pal, purtator…

- Politia nationala ungara (ORFK) a anuntat joi ca a fost lansata o ancheta penala dupa accidentul de miercuri seara de la Budapesta in urma caruia o nava cu turisti sud-coreeni s-a scufundat in Dunare, cel putin sapte dintre ei pierzandu-si viata, transmit MTI si Reuters, relateaza Agerpres.

- UPDATE 2 Sapte turisti sud-coreeni si-au pierdut viata si 19 sunt dati disparuti dupa ce vaporul la bordul caruia se aflau s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, a informat joi Ministerul sud-coreean de Externe, transmite AFP. In total, 33 de sud-coreeni se aflau la bordul acestui vas…

- Un vapor s-a scufundat miercuri seara in Dunare in centrul capitalei Ungariei, Budapesta, avand circa zece de pasageri la bord, operatiunile de salvare fiind in curs de desfasurare, anunta presa ungara si Reuters, potrivit agerpres.ro.